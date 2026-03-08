Liz Mendoza: «Fuerza Popular está preparada para asumir las riendas del Perú»

Liz Mendoza Bernedo, encabeza la lista de Fuerza Popular para diputada por los peruanos en el exterior en las elecciones de 2026. Esta odontóloga peruana radicada en Madrid, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, combina su trayectoria profesional con un profundo conocimiento de la diáspora para representar a millones de compatriotas.

Origen humilde y éxito en Europa

Liz es odontóloga de profesión y empresaria en el sector salud, con una carrera construida desde el esfuerzo migrante. Llegó a Madrid desde Perú con «una maleta llena de sueños», forjando su camino como dentista y líder comunitaria. Se presenta como madre, hija, esposa y hermana, destacando su vocación de servicio familiar, aunque no revela públicamente fecha de nacimiento ni número de hijos.

Liderazgo en Fuerza Popular desde 2011

La candidata a diputada ha coordinado la logística electoral para Fuerza Popular en Madrid desde al menos 2011 y durante el período 2021-2025. Su experiencia directa con trámites consulares, remesas e inclusión cultural la posiciona como candidata idónea para el distrito PEX. Resalta su origen popular y ascenso por mérito, alineado al discurso fujimorista de reivindicación personal.

Agenda para la diáspora peruana

Prioriza servicios consulares eficientes: digitalización total, menos burocracia, horarios extendidos y defensa de derechos migrantes. Propone formalizar remesas para invertir en proyectos peruanos y crear programas educativos interculturales que preserven la identidad de los hijos de peruanos nacidos abroad. Busca fiscalizar al Estado para convertir el aporte económico de la diáspora en beneficios tangibles.

Apuesta estratégica de Keiko Fujimori

Fuerza Popular, partido conservador liderado por Keiko Fujimori, postula a Mendoza como número 1 en la lista PEX para fortalecer su presencia global. Ante cuestionamientos a candidatos sin residencia real en el exterior, su perfil migrante busca captar votos en Europa y más allá. Representa el reto de dar voz congresal a millones de peruanos que exigen cambios concretos.