Trump afirma a CNN que Cuba caerá pronto: «Voy a enviar a Marco para allá»

El presidente de EEUU Donald Trump y el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio.

Donald Trump lanzó una afirmación contundente este fin de semana en CNN: el régimen cubano está al borde del colapso.

«Voy a enviar a Marco Rubio allí», manifestó el presidente, destacando la importancia del Secretario de Estado para un posible acuerdo.

Este anuncio llega después de las acciones llevadas a cabo en Irán y la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La situación en Cuba es alarmante.

El país enfrenta apagones masivos y una grave escasez de combustible, consecuencia del bloqueo energético impuesto por Washington en enero.

A esto se suma un embargo comercial que lleva décadas, lo que ha llevado a la economía al abismo.

La migración se ha intensificado: desde 2021, dos millones de los once millones de cubanos han abandonado la isla.

Las calles están llenas de basura, las bicicletas predominan debido a la falta de gasolina y la luz solo brilla gracias a linternas. Aunque Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, propone un diálogo sin presiones, Trump insiste en que se necesita un «cambio amistoso».

Antecedentes de la presión

Trump ha estado alertando sobre esta situación durante semanas. Tras la acción en Venezuela, puso su atención en Cuba. Rubio, quien tiene raíces cubanas, sostiene que el embargo no es responsable de la crisis actual. «No saben manejar una economía», afirma con desdén. El régimen cubano se aferra a aliados como Rusia, pero EE.UU. está interceptando sus petroleros de «flota oscura» y ofreciendo petróleo venezolano o estadounidense a cambio de reformas.

Bloqueo energético : Se han cortado los suministros rusos y se han impuesto tarifas a quienes apoyen a La Habana.

: Se han cortado los suministros rusos y se han impuesto tarifas a quienes apoyen a La Habana. Crisis humanitaria : La ONU advierte sobre un colapso inminente si no hay diésel suficiente para el transporte.

: La ONU advierte sobre un colapso inminente si no hay diésel suficiente para el transporte. Protestas internas: Desde 2021, el descontento ha crecido; aunque el ejército resiste, el tiempo apremia.

Expertos como Will Freeman, del Council on Foreign Relations, creen que el régimen está más debilitado que nunca. Prevén cambios superficiales: tal vez sacrifiquen a Díaz-Canel para simular una transición, similar a lo ocurrido en Venezuela. Sin embargo, EE.UU. busca algo más: un verdadero sector privado y apertura política.

¿Cómo evolucionará?

Primero será Irán. Trump lo tiene como prioridad, pero Cuba no queda fuera del panorama. Podría surgir una «diplomacia energética»: EE.UU. ofrecería combustible si se logran concesiones por parte del régimen. Rubio lideraría esta estrategia con su postura firme. Aunque el régimen niega cualquier contacto, fuentes anónimas sugieren que podrían estar llevándose a cabo negociaciones.

Opciones sobre la mesa:

Escenario Probabilidad Consecuencias Acuerdo rápido Media-alta Rubio en La Habana, apertura económica limitada. Colapso total Media Migración masiva e intervención humanitaria por parte de EE.UU. Resistencia militar Baja Aumento de sanciones y aislamiento total del país.

La Casa Blanca celebra triunfos como la victoria del título de Inter Miami, mientras repite su mensaje estratégico. Congresistas como Carlos Giménez piden cancelar vuelos hacia Cuba: los aviones no despegan debido a la falta de combustible.

Cuba no es Venezuela, pero está perdiendo aliados rápidamente. Sin petróleo venezolano ni iraní, el final parece inminente. Trump lo describe como una «toma amistosa». La Habana acusa sabotaje externo, pero los expertos apuntan al modelo comunista como principal responsable. Al final del día, es Rubio quien guía la mano impredecible del presidente.

El Caribe está en vilo. Si Cuba cae, Rusia perdería su último bastión en el hemisferio occidental. Trump avanza con fuerza: «¿Harán un trato?». La isla tiene ante sí días o semanas para decidir su futuro.