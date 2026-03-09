EEUU relaciona un pago de Plus Ultra con una red de corrupción chavista

Estados Unidos ha asestado un duro golpe a las redes financieras vinculadas al chavismo. Un informe oficial de FinCEN, la oficina dedicada a combatir el blanqueo del Departamento del Tesoro, señala un pago realizado por la aerolínea española Plus Ultra en el marco de una trama asociada a Alex Saab. Este empresario colombiano, conocido por ser el testaferro de Nicolás Maduro, vuelve a enfrentarse a la justicia estadounidense.

El panorama actual refleja una Venezuela en plena transformación tras la captura de Maduro hace un mes.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, está colaborando con Washington y ha ordenado detenciones clave, como las de Saab y Raúl Gorrín, en operaciones conjuntas con el FBI y el SEBIN. Este giro sugiere que el chavismo se desmorona bajo la presión ejercida por Estados Unidos.

Y está lo de Zapatero. La investigación secreta sobre la aerolínea que recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia ya apunta a José Luis Rodríguez Zapatero, a su patrimonio y al cobro de 450.000 euros por asesorar durante seis años a su amigo Julio Martínez, según avanzan a Vozpópuli fuentes de la investigación. En concreto, se indaga en si a través de la sociedad Análisis Relevante pudo haber recibido el 1% del rescate de Plus Ultra.

Esta nueva investigación a la aerolínea hispanovenezolana salió a la luz el pasado 10 de diciembre. Día en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró su sede en Madrid y detuvo al presidente, Julio Martínez, al CEO, Roberto Roselluni y al empresario Julio Martínez por orden de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en una operación relacionada con el blanqueo de capitales.

Antecedentes de la red

La figura de Alex Saab comenzó a ser vigilada por EEUU hace años. En 2011, se hizo con contratos relacionados con vivienda en Venezuela. Para 2016, gestionó los paquetes del programa alimentario subsidiado conocido como CLAP, que generó sobrecostos millonarios. Las autoridades estadounidenses lo acusan de desviar 350 millones de dólares mediante sobornos y manipulaciones del tipo de cambio.

Detenido en Cabo Verde en 2020, fue extraditado a Miami en 2021.

en 2020, fue extraditado a en 2021. Enfrenta acusaciones por lavado de dinero y conspiración.

Indultado en 2023 por parte de Biden , a cambio de la liberación de estadounidenses encarcelados.

, a cambio de la liberación de estadounidenses encarcelados. Regresó a Venezuela , donde fue nombrado ministro de Industria por parte de Maduro , cargo que ocupará hasta enero de 2026.

, donde fue nombrado ministro de Industria por parte de , cargo que ocupará hasta enero de 2026. Recientemente fue arrestado el 4 de febrero en Caracas, junto a Gorrín, director de Globovisión.

Esta exclusiva del periodista David Alandete revela cómo encaja Plus Ultra en esta red. El documento emitido por FinCEN identifica la transferencia como parte de flujos financieros turbios relacionados con Saab. Rememora los pagos irregulares en Plus Ultra y las comisiones ilegales que salpicaron al exlíder español José Luis Rodríguez Zapatero por su intervención en los rescates a la aerolínea.

La trama de Plus Ultra

La aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada con fondos públicos españoles, figura ahora en el radar de FinCEN. El pago se vincula directamente a las estructuras operativas de Saab, utilizadas para blanquear fondos provenientes del chavismo. Este empresario vendía oro venezolano en mercados como el turco, escondía dinero en países como Italia y Rusia, además de mover capitales hacia paraísos fiscales.

Figura clave Acusaciones principales Estado actual Alex Saab Lavado de 350M USD, testaferro de Maduro Detenido, posible extradición a EEUU Raúl Gorrín Blanqueo narco, director de Globovisión Arrestado en operación conjunta Plus Ultra Transferencia dentro de la red ligada a Saab Bajo escrutinio por parte del FinCEN

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero actuaba como mediador en Venezuela y defendía las ayudas destinadas a Plus Ultra. Ahora resurgen las comisiones ilegales, conocidas como mordidas. Fuentes cercanas sugieren que la cooperación activa de Rodríguez busca evitar su propio juicio.

Evolución posible

La colaboración entre Venezuela y Estados Unidos avanza rápidamente. Tanto Saab como Gorrín podrían ser extraditados pronto, así como podría suceder con Maduro hacia Nueva York. Rodríguez supervisa ahora las exportaciones petroleras: ya se han vendido bienes por valor total cercano a los 500 millones bajo control estadounidense.

Fase 1: Estabilización, con Rodríguez al mando del ejército.

al mando del ejército. Amenazas hacia Cuba y Nicaragua han sido manifestadas por Marco Rubio .

y han sido manifestadas por . Mientras tanto, México intenta mantener un equilibrio, aunque Trump presiona desde su posición.

En España, el caso relacionado con Plus Ultra está forzando una revisión exhaustiva sobre los rescates realizados. Es probable que el FinCEN decida congelar más activos relacionados. Además, Saab ya llegó a un acuerdo para cumplir una pena leve en Italia por lavado junto a su esposa, Camila Fabri.

La destitución reciente de Saab por parte de Delcy Rodríguez semanas antes de su arresto es un claro indicativo sobre lealtades fracturadas dentro del chavismo. A pesar del intento por negociar amnistías, Washington exige más cabezas rodantes. Esta red corrupta vinculada al chavismo se deshilacha poco a poco, mientras que Plus Ultra paga las consecuencias derivadas de sus oscuros vínculos.