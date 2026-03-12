María Corina pide al Rey que España defienda la libertad en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, aprovechó su encuentro con Felipe VI en Chile para solicitar que España tome la iniciativa en la defensa de la libertad en Venezuela.

Ambos se encontraron en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, a la que no asistió José Manuel Albares.

La destacada líder opositora venezolana, actualmente marginada por el régimen chavista y símbolo de resistencia, se reunió con el Rey este miércoles en Santiago. Desde Zarzuela confirmaron el encuentro con una imagen.

Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, acompañó a don Felipe, debido a que Albares canceló su asistencia por compromisos relacionados con Oriente Próximo.

Machado expresó su agradecimiento en redes sociales por la «solidaridad» del Rey hacia Venezuela. Hizo un llamado claro para que España apoye la causa democrática. Este primer encuentro personal llega tras una serie de comunicaciones previas, como la carta enviada en agosto de 2024 junto a Edmundo González Urrutia, donde elogiaron la Declaración de Santo Domingo.

Antecedentes de tensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una postura ambigua respecto a Venezuela. Ni el Rey ni el Ejecutivo felicitaron públicamente a Machado tras recibir el Nobel en octubre de 2025. Los críticos apuntan que esto refleja la influencia de La Moncloa, que respalda las decisiones reales.

Sánchez, Zapatero, Bono y PSOE : Han sido acusados de tener complicidades con el chavismo. En 2020, José Luis Ábalos visitó a Delcy Rodríguez , mientras que Zapatero actuó como mediador para el régimen, haciendo caso omiso a torturas y fraudes. Por su parte, José Bono ha defendido abiertamente posturas pro-Maduro.

: Han sido acusados de tener complicidades con el chavismo. En 2020, visitó a , mientras que actuó como mediador para el régimen, haciendo caso omiso a torturas y fraudes. Por su parte, ha defendido abiertamente posturas pro-Maduro. Albares ausente : No suele acompañar al Rey en sus viajes a Iberoamérica. Su ausencia en Chile refuerza esa imagen de distanciamiento del Gobierno hacia la oposición venezolana.

: No suele acompañar al Rey en sus viajes a Iberoamérica. Su ausencia en Chile refuerza esa imagen de distanciamiento del Gobierno hacia la oposición venezolana. Nobel ignorado: El Comité Noruego premió a Machado por su «incansable labor» contra la dictadura. Sin embargo, España guardó silencio al respecto, mientras líderes como Javier Milei o José Mulino sí reconocieron su logro.

Durante su estancia en Chile, Machado se presentó como vicepresidenta electa para 2024, a pesar del fraude denunciado. Tras la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026 por intervención estadounidense, ahora gobierna Delcy Rodríguez, pero la oposición continúa firme.

Felipe VI también tuvo encuentros con otros líderes como Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric. Kast asumió prometiendo ajustes económicos y mayor seguridad, ante un resurgir de la derecha en Latinoamérica.

Machado ha liderado marchas post-electorales exigiendo listas completas que el CNE le ha negado. Su enfoque no violento le valió el Nobel: «Mantuvo vivas las llamas de la democracia».

Hacia el futuro

El encuentro abre nuevas oportunidades. Machado considera que España puede ser un aliado crucial para avanzar hacia una democracia plena. Kast y otros líderes regionales ofrecen su respaldo. La figura del Rey podría servir para impulsar desde la Corona lo que Moncloa parece frenar.

Venezuela enfrenta una crisis marcada por un éxodo masivo y represión constante. Con Maduro ahora encarcelado en Nueva York, Rodríguez resiste ante diversas presiones. La oposición, encabezada por Machado, sigue luchando por elecciones libres.

El Rey tiene previsto viajar ahora a Bolivia para reunirse con Rodrigo Paz. Su agenda iberoamericana destaca frente a una pasividad gubernamental evidente. Machado insiste: es imprescindible que España tome las riendas en defensa de la libertad venezolana. Un gesto que podría transformar las dinámicas regionales.