Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, destacado narco uruguayo, y lo extraditan a EE.UU.

Este viernes, en un impresionante operativo, fue detenido Sebastián Marset, el uruguayo al frente del Primer Cartel Uruguayo (PCU), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras tres años de estar prófugo, la policía lo capturó junto a otras cuatro personas, además de encontrar armas en el barrio Las Palmas. La justicia boliviana ya ha autorizado su extradición hacia EE.UU., donde la DEA lo busca por su implicación en el tráfico masivo de drogas.

El fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, ha confirmado que se inicia el proceso de extradición para que Marset sea juzgado por narcotráfico y lavado de dinero en el caso A Ultranza PY, que está relacionado con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, EE.UU. se ha llevado la ventaja: un avión con matrícula estadounidense aguarda en el aeropuerto Viru Viru para trasladarlo a Nueva York. El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, ha manifestado que es preferible que sea enviado allí por razones de seguridad y para sacar «a un tipo peligroso» del país.

Perfil de Sebastián Marset

Con 39 años, este uruguayo ha pasado de ser futbolista amateur a convertirse en un destacado narcotraficante. Fundador del PCU, su red se encarga de mover cocaína desde Paraguay y Bolivia hacia Europa y EE.UU. La DEA lo tiene entre sus tres fugitivos más buscados. Su esposa, Gianina García Troche, se encuentra encarcelada en Paraguay, mientras él la defendía en diversos videos publicados.

Orígenes : Comenzó su carrera futbolística en clubes menores de Uruguay, utilizando el deporte como fachada para blanquear dinero.

: Comenzó su carrera futbolística en clubes menores de Uruguay, utilizando el deporte como fachada para blanquear dinero. Red regional : Con base en Paraguay , tiene conexiones en lugares como Dubái , España y Bolivia . Existen sospechas sobre la complicidad de fuerzas policiales locales.

: Con base en , tiene conexiones en lugares como , y . Existen sospechas sobre la complicidad de fuerzas policiales locales. Prontuario: Se le acusa del homicidio de Pecci, así como secuestros y tráfico ilegal de armas. Logró escapar de una redada en Bolivia hace tres años.

Anécdotas y curiosidades

En redes sociales, Marset no dudaba en presumir; subió videos mostrando armas del Ejército boliviano, algo que facilitó su localización. Además, amenazó a militares a través de su pareja. A pesar de vivir rodeado de fuertes medidas de seguridad, fue detenido sin disparar un solo tiro.

Entre los narcos más notorios del mundo, destaca por su juventud y ambiciosas operaciones. A menudo es comparado con figuras como El Chapo Guzmán por su astucia o con Pablo Escobar por la violencia que desata en la región. Su cartel compite con los mexicanos por el control de las rutas sudamericanas.

Narco Origen Especialidad Estado Sebastián Marset Uruguay Cocaína a Europa/EE.UU. Extraditado a EE.UU. Joaquín Guzmán (El Chapo) México Túneles y sobornos Preso en EE.UU. Pablo Escobar Colombia Medellín, terror Muerto en 1993

Tanto Paraguay como Uruguay están atentos al desarrollo del caso; el primero por las investigaciones abiertas y el segundo simplemente lo notifica pero no reclama su extradición. Por su parte, Bolivia también deseaba procesarlo por terrorismo y posesión ilegal de armas, aunque sin éxito hasta ahora. La celebración es palpable entre las filas de la DEA; esta captura debilita las redes transnacionales que operan con tanta impunidad. Este episodio sirve como recordatorio: los grandes narcotraficantes eventualmente enfrentan la presión internacional.

La DEA se prepara para interrogarlo una vez llegue a Nueva York.