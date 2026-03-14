Raúl G. Rodríguez Castro «El Cangrejo»: el nieto de Raúl Castro que se convierte en interlocutor entre Cuba y EE.UU.

Miguel Díaz-Canel anunció este viernes el inicio de un diálogo con Estados Unidos. Lo hizo durante una alocución televisiva, tras una reunión de alto nivel del Partido Comunista y el Gobierno. En esa ocasión, se pudo ver a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como «El Cangrejo», sentado junto a los líderes del país. La intención de Cuba es buscar soluciones por medio del diálogo ante las diferencias que existen con Washington, todo esto en el contexto de una grave crisis económica que afecta a la isla.

La situación se complica aún más por la falta de petróleo proveniente de Venezuela. La Habana enfrenta apagones masivos y carencias en diversos ámbitos. Donald Trump no pierde la oportunidad para presionar: afirma que Cuba carece de energía y recursos, sugiriendo incluso una toma amistosa del control. Mientras tanto, Díaz-Canel lidera las conversaciones, acompañado por el liderazgo histórico, es decir, Raúl Castro, aunque este último no apareció en las imágenes transmitidas.

El hombre de confianza de Raúl Castro

Con 41 años, Raúl G. Rodríguez Castro es hijo de Déborah Castro Espín, la mayor de los hijos de Raúl Castro, y del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue jefe del GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana hasta su fallecimiento en 2022. «El Cangrejo» es el mayor de los nietos de Raúl Castro. Desde su infancia vivió junto a su abuelo, lo que sin duda ha marcado su vida. Se formó en Los Camilitos, una escuela militar, y más tarde estudió contabilidad en la Universidad de La Habana.

Su primo Carlos Rodríguez Halley lo describe como:

Alguien que creció en un entorno privilegiado rodeado de militares adoctrinados.

Tímido con su familia pero extrovertido ante el público.

Su apodo proviene de una polidactilia: nació con seis dedos y fue operado cuando era niño.

Ha estado casado varias veces y tiene dos hijas.

Su rol ha sido el de guardaespaldas y persona de confianza para Raúl Castro.

Aunque no ocupa un cargo oficial ni en el Gobierno ni en el Partido, algunos medios lo mencionan como interlocutor clave en reuniones con el círculo cercano a Marco Rubio, secretario de Estado. Un encuentro destacable tuvo lugar en febrero durante una cumbre caribeña en San Cristóbal y Nieves. El congresista republicano Mario Díaz-Balart confirmó que ha habido charlas con el entorno del nieto del líder cubano, aunque no se han llevado a cabo negociaciones formales.

Antecedentes del poder familiar

Mientras que Fidel Castro mantuvo a su familia al margen del poder político, fue Raúl quien les acercó a él. El politólogo Armando Chaguaceda señala que, dentro de la opaca élite cubana, las relaciones personales son determinantes para ascender. A sus 94 años, aunque cedió la presidencia en 2018 y se retiró oficialmente en 2021, Raúl Castro sigue teniendo influencia tanto en política como en asuntos militares. En contraste con su padre, El Cangrejo no destaca por sus logros académicos o militares; su influencia proviene directamente del apellido familiar.

Cuba está confirmando estos contactos bajo un clima tenso. Mientras tanto, Trump menciona problemas humanitarios graves que afectan a la isla. Esta depende casi por completo del petróleo venezolano, pero ese suministro se está desvaneciendo rápidamente. GAESA había controlado remesas, turismo y puertos; sin esos recursos vitales, la crisis se intensifica.

Factor clave Impacto en Cuba Crisis energética Apagones diarios y aumento de protestas Presión EE.UU. Sanciones constantes y demandas por una transición Rol de «El Cangrejo» Actúa como puente informal hacia Washington Petróleo venezolano Su escasez deja sin combustible esencial

¿Cómo evolucionará?

Las conversaciones buscan aliviar tensiones acumuladas durante años. Según afirma Díaz-Canel, estas están guiadas por él mismo y por Raúl Castro, junto al Buró Político. Sin embargo, también hay voces como la de Rubio que hablan sobre «discusiones sobre el futuro». Esto podría abrir puertas hacia un alivio económico o forzar cambios estructurales significativos dentro del país. La élite envejece y el peso del apellido Castro sigue siendo relevante; si no llega petróleo pronto, la presión interna aumentará notablemente. En este escenario incierto, El Cangrejo emerge como un nexo clave entre dos mundos distantes: Washington observa desde lejos mientras La Habana resiste pero también busca estrechar lazos.

La aparición reciente de Raúl G. Rodríguez Castro marca un punto crucial: ahora el poder familiar establece un diálogo directo con lo que históricamente ha sido considerado su enemigo.