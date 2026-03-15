Milei llega a Madrid y califica a Sánchez de ‘impresentable’ líder de la basura del socialismo

Javier Milei no ha tardado en actuar durante su quinto viaje a España.

El viernes, 13 de marzo de 2026, aterrizó en Madrid y, sin una agenda oficial con el Gobierno Frankenstein, tardó apenas minutos en lanzar un ataque devastador en redes sociales contra Pedro Sánchez, a quien llamó «impresentable» y «líder de la basura inmunda del socialismo».

Este sábado, se reunió con Santiago Abascal, presidente de VOX y en plena campaña electorales en Castilla y León, quien lo recibió como «buen amigo y aliado, referente internacional de la libertad».

Abascal enfatizó que Milei ha conseguido devolver a Argentina a la senda de la prosperidad.

El encuentro tuvo lugar en un hotel de la capital y se prolongó durante aproximadamente 50 minutos.

Javier Milei durante su ponencia en el Madrid Economic Forum: “El coste de la libertad es su eterna vigilancia, porque del otro lado tienen parásitos, vagos, que no sé si odian más bañarse o trabajar. Los zurdos roñosos no producen nada”. pic.twitter.com/Or3FvW3pgH — España Actual (@esp_act_news) March 15, 2026

No es la primera ni será la última vez que coincidan y se den apoyo mutuo.

Desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, han coincidido en múltiples ocasiones, como durante el Madrid Economic Forum de junio de 2025 o en una reunión previa en Buenos Aires en 2024.

Además, el presidente argentino se reunió también con el economista Jesús Huerta de Soto, una figura destacada del ultraliberalismo que él admira, así como con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Diputado español y Presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid. pic.twitter.com/FZfqLukwtQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 14, 2026

Arremetida ideológica en el foro de Vistalegre

Este sábado, Milei clausuró el Madrid Economic Forum 2026, celebrado en el emblemático Palacio de Vistalegre.

Este evento reúne a economistas, empresarios y personalidades de la derecha más radical.

Durante su intervención, defendió su gestión asegurando: «Cuando llegamos, estábamos camino a ser Cuba con escala en Venezuela».

Además, reivindicó los valores judeocristianos como fundamento de Occidente y criticó a los países europeos de izquierdas por estar impidiendo el crecimiento dentro de la UE.

En una intervención anterior había declarado: «Frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado», ante un público que abucheaba al propio Sánchez.

En esta ocasión, el foro –con entradas que alcanzan hasta los 2500 euros para la cena VIP– incluyó debates sobre emprendimiento, batalla cultural e inteligencia artificial. En este contexto, Milei fue galardonado con un premio en honor a Ludwig von Mises, economista austríaco fundamental para su ideología libertaria.

Es habitual que no haya reuniones entre él y el Ejecutivo español. En menos de 48 horas, regresará a Buenos Aires sin haber pisado La Moncloa. Esta frialdad diplomática contrasta notablemente con su cercanía hacia Vox, que lo considera como un salvador económico para Argentina.

'Filthy garbage falling to pieces!' – Milei praises Trump's 'courage' for weakening socialism at Madrid Economic Forum "It is not far-fetched to dream of a free Cuba," the Argentine president added. pic.twitter.com/eHEvMn7yrl — Viory Video (@vioryvideo) March 15, 2026

Antecedentes de una relación tóxica

Este sábado, Javier Milei clausuró el Madrid Economic Forum 2026, celebrado en el emblemático Palacio de Vistalegre de Madrid. Este evento reúne a economistas, empresarios y personalidades vinculadas a la derecha liberal y ultraliberal, con debates sobre emprendimiento, batalla cultural, inteligencia artificial y críticas al intervencionismo estatal.

Durante su intervención como cierre de la jornada, Milei defendió su gestión económica y reiteró frases icónicas como: «Cuando llegamos, estábamos camino a ser Cuba con escala en Venezuela». Reivindicó los valores judeocristianos como fundamento de Occidente y criticó duramente a los gobiernos de izquierda en Europa por imponer regulaciones que, según él, frenan el crecimiento dentro de la UE. En un tono combativo, arremetió nuevamente contra el presidente español Pedro Sánchez, a quien calificó de «impresentable» y acusó de liderar políticas socialistas que llevarían a un desastre peor que el de Argentina si España tuviera un banco central propio independiente del BCE.

En ediciones anteriores del foro, Milei ya había protagonizado momentos virales, como cuando declaró: «Frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado», ante un público que abucheaba a Sánchez. Este año, el evento —con entradas que alcanzan hasta los 2500 euros para la cena VIP— incluyó su galardón con un premio en honor a Ludwig von Mises, el economista austríaco pilar de su ideología libertaria.

La visita fue exprés y no oficial: en menos de 48 horas, Milei regresó a Buenos Aires sin pisar La Moncloa ni reunirse con el Gobierno español ni con la Casa Real. Esta frialdad diplomática contrasta con su estrecha cercanía a VOX y su Abascal, con quien se reunió este sábado por la mañana (su quinto encuentro en dos años).

VOX lo considera un referente y aliado clave en la defensa de ideas liberales y anti-izquierda.

La enemistad con Sánchez es de larga data: Milei ha evitado sistemáticamente encuentros con el Ejecutivo español, que lo detesta y alguno de cuyos ministros, como Óscar Puente, le ha insultado tildándolo de drogadicto, y ha intensificado críticas, desde acusaciones de pactos con independentistas hasta insultos directos en el pasado.

Desde el centroderecha español se celebran estas posturas como un respaldo a su narrativa contra el corrupto y putero régimen sanchista..

En territorio español, el Gobierno guarda silencio oficial, pero sectores de izquierda critican el foro como un espacio de ultraderecha. La visita coincidió con controversias internas en Argentina, como debates sobre gastos públicos en giras y el caso Adorni, que la oposición usa para cuestionar el financiamiento de estos viajes.

Repercusiones políticas: Este viaje fortalece el eje Milei-Abascal y posiciona al presidente argentino como inspiración para la derecha europea de cara a futuros comicios. Aunque Argentina y España negocian temas comerciales relevantes, las tensiones personales complican el diálogo bilateral. En la UE, Milei se consolida como voz anti-izquierda que reaviva debates sobre crecimiento económico, regulaciones y valores tradicionales frente al «woke» y el globalismo.

Su gestión en Argentina ha reducido drásticamente la inflación desde el pico heredado del 211% anual en 2023, aunque las cifras más recientes (febrero 2026) muestran una estabilización en torno al 2,9% mensual (acumulado interanual ~33%), con desafíos persistentes y proyecciones gubernamentales de bajar a niveles cercanos a cero en los próximos meses.

Detalles curiosos del viaje: Milei llegó enfundado en un mono de YPF —símbolo expropiado por el kirchnerismo en 2012 y emblema de su cruzada privatizadora—. El foro cobra sumas elevadas por asistir a cenas con él, y su ovación al ingresar fue descrita como «impresionante» por asistentes y redes.

Javier Milei ha cobrado una enorme relevancia global como figura del libertarismo renovado: su discurso anti-estado, pro-mercado y culturalmente combativo lo ha convertido en ídolo entre jóvenes y libertarios de todo el mundo. En foros como este, su carisma y resultados iniciales en Argentina generan adhesión masiva, inspirando movimientos similares en Europa y América, donde representa una alternativa radical al ineficaz, desquiciado y woke progresismo imperante.

La situación económica europea está frenada: Milei culpa a las políticas izquierdistas por las regulaciones que afectan al PIB.

culpa a las políticas izquierdistas por las regulaciones que afectan al PIB. Defiende los valores judeocristianos: los considera pilares contra «woke» y globalismo.

Su gestión argentina ha logrado reducir la inflación del 211% al 4% mensual según sus propias cifras.

Detalles curiosos acompañan este viaje: Milei llegó enfundado en un mono de YPF, símbolo expropiado por Cristina Fernández en 2012 y emblema de su cruzada privatizadora.

El foro cobra hasta 2500 euros por asistir a una cena junto a él. Además, las reuniones entre Abascal y Milei suman cinco encuentros en dos años; más encuentros han tenido ellos que con cualquier líder progresista.

En Madrid, la lucha por la libertad tiene hoy acento argentino.