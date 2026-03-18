Felipe VI ha dado un paso que ha generado controversia. Durante una visita inesperada a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Rey admitió ante el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América. Abordó las controversias morales desde el primer momento y cómo las Leyes de Indias no se aplicaron correctamente. Pidió analizar esta cuestión sin «excesivo presentismo moral», pero sus palabras parecen una concesión en un debate diplomático complicado.

La visita no estaba programada oficialmente. La Casa Real publicó un vídeo en redes sociales donde Felipe VI señala que ciertos episodios de la conquista, vistos con los valores actuales, «obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos». Reiteró la importancia de estudiar este periodo en su contexto para extraer lecciones y valorar la cultura mestiza. Este comentario llega tras años de tensiones con México. En 2019, Andrés Manuel López Obrador envió una carta pidiendo perdón al Rey, pero no hubo respuesta. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, tampoco lo incluyó en su toma de posesión en 2024, y España no envió representante alguno.

El Gobierno español ya había tomado medidas al respecto. En octubre de 2025, el ministro José Manuel Albares reconoció «dolor e injusticia» hacia los pueblos originarios durante la inauguración de esta misma exposición. Para Sheinbaum, esto fue visto como «un primer paso». Ahora, las declaraciones del Rey parecen ceder a esa presión externa. Sin embargo, muchos consideran que esta autocrítica es errónea. España trajo civilización, lengua y fe a un continente que antes conocía sacrificios humanos y barbarie. La conquista fue el origen de naciones prósperas.

Contexto diplomático y presiones

México exige un reconocimiento explícito de los abusos cometidos. López Obrador endureció las relaciones entre ambos países y Sheinbaum ha reiterado esta demanda. El gesto del Felipe VI busca suavizar tensiones antes de la Cumbre Iberoamericana programada para noviembre. Pero hay quienes critican esta postura, como el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, quien lo califica como «una sumisión a tesis que perjudican la historia de España».

Cronología clave : 2019: Carta de López Obrador solicitando perdón. 2024: No invitación a la toma de posesión de Sheinbaum . Octubre 2025: Albares expresa lamento por injusticias. 16 marzo 2026: Felipe VI reconoce «mucho abuso».

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La exposición presenta piezas únicas como la guerrera águila de Tehuacán, terracotas olmecas y una sacerdotisa de Palenque, destacando también a mujeres indígenas. Felipe VI alabó a México como un «producto de todas esas culturas, incluso del encuentro con los españoles», ofreciendo un guiño positivo en medio del clima autocrítico.

Por qué España debe estar orgullosa

El Rey se equivoca al ceder ante estas presiones. La conquista no se reduce solo a abusos; España debe estar orgullosa de lo que hizo en América. Los Reyes Católicos intentaron proteger a los indígenas mediante leyes pioneras. España abolió los sacrificios masivos aztecas que causaban miles de muertes anuales e introdujo derechos fundamentales, universidades y hospitales en un continente que carecía incluso de ruedas.

Logros de la conquista Impacto Lengua española Une a 500 millones de hispanohablantes. Catolicismo Salvó almas y frenó idolatría sangrienta. Instituciones Primeras universidades americanas en los años 30 del siglo XVI. Mestizaje Cultura vibrante que enriquece ambos mundos.

Sin la intervención española, América seguiría sumida en las tinieblas prehispánicas; los imperios azteca e inca practicaban esclavitud y genocidios rituales sin reparo alguno. Colón abrió las puertas al progreso y hoy día México celebra su herencia española a través de festividades y tradiciones arraigadas. Pedir perdón sería ignorar todo esto; es una visión presentista que denigra.

Felipe VI busca reconciliación; eso es innegable y loable. Pero debe hacerse sin complejos ni renuncias a nuestra historia compartida. España ofreció a América una identidad global digna de ser celebrada; debemos sentirnos orgullosos por ese legado y no permitir que presiones externas nos lleven al lamento sobre nuestro pasado histórico. Al final, la historia está para aprenderla, no para avergonzarse por ella.