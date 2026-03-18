Trump asegura que tomará Cuba y hará «lo que quiera» con la isla

Donald Trump lanzó una declaración explosiva este lunes desde la Casa Blanca. «Voy a tener el honor de tomar Cuba. Puedo hacer lo que quiera con ella», afirmó ante los medios. Sus palabras se produjeron pocas horas después de un apagón masivo que dejó a millones de cubanos sin electricidad.

La embajada de EE.UU. en La Habana no tardó en emitir una alerta de emergencia para sus ciudadanos. Este corte de energía afecta a toda la isla, incluida la capital, y se suma a la crisis energética que ha estado golpeando al país durante meses.

Orígenes de una enemistad profunda

La rivalidad entre EE.UU. y Cuba se remonta a 1898. Fue entonces cuando Estados Unidos intervino en la guerra de independencia contra España. La isla logró liberarse, pero pasó a ser un protectorado estadounidense. En 1902, la independencia formal estuvo marcada por la Enmienda Platt, que otorga a Washington el derecho de intervenir cuando lo considere necesario, además de establecer la base naval en Guantánamo, que sigue operativa hasta hoy.

Décadas más tarde, en los años 50, Fulgencio Batista da un golpe de Estado y es derrocado por Fidel Castro en 1959 gracias a su revolución. Aunque al principio hubo intentos de diálogo, las reformas agrarias y los acuerdos con la URSS transformaron la situación. Cuba comenzó a nacionalizar refinerías y tierras de empresas estadounidenses, lo que llevó a Washington a imponer un embargo en 1960 y romper relaciones diplomáticas en 1961.

Bahía de Cochinos (1961) : Exiliados cubanos apoyados por la CIA intentan invadir, pero fracasan en tres días.

: Exiliados cubanos apoyados por la CIA intentan invadir, pero fracasan en tres días. Crisis de los Misiles (1962) : La presencia de misiles soviéticos en la isla lleva al mundo al borde del conflicto nuclear.

: La presencia de misiles soviéticos en la isla lleva al mundo al borde del conflicto nuclear. Décadas bajo bloqueo: Cuba se alinea con Moscú mientras EE.UU. considera a la isla como una amenaza en su «patio trasero».

El colapso de la URSS en 1991 sumió a Cuba en el Período Especial. Las protestas y el éxodo masivo se intensificaron. En 1994, se implementó la política «pies secos, pies mojados», que permitía quedarse a quienes lograban pisar suelo estadounidense.

Trump revive el fuego

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump desmanteló el acercamiento promovido por Obama, cerrando consulados y endureciendo el embargo. Ahora, regresando en 2025, ha intensificado aún más las restricciones al bloquear envíos de combustible hacia la isla. Con el apagón del 16 de marzo como telón de fondo, su discurso se vuelve más agresivo; habla abiertamente de «liberar» Cuba, evocando ecos del clima bélico de la Guerra Fría.

Sin embargo, hay matices que no deben pasarse por alto. Trump menciona contactos con La Habana y sostiene que «Cuba quiere un acuerdo». Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha confirmado diálogos para resolver diferencias existentes. Esto podría interpretarse como presión para negociar o como un primer paso hacia acciones más concretas.

Lee el análisis completo sobre esta rivalidad histórica en este reportaje de BBC.

¿Hacia dónde va esto?

El panorama global complica aún más las cosas. Mientras Trump lidia con tensiones crecientes en Irán y busca apoyo para el Estrecho de Ormuz, aliados como Alemania y Japón muestran dudas sobre una posible colaboración. En medio de todo esto, hace alarde del petróleo venezolano para estabilizar los mercados.

En Cuba, el apagón solo ha empeorado una crisis ya crítica. Las protestas previas, como las ocurridas en 2021, evidencian un descontento creciente entre la población. Si finalmente EE.UU. decide intervenir, podría desencadenar una migración masiva o incluso conflictos regionales; no obstante, los diálogos abiertos sugieren una posible salida negociada.

Históricamente, las amenazas han conducido a largos periodos estancados. En 2015, Obama abrió puertas; luego llegó Trump, quien las cerró nuevamente. Ahora, con una economía cubana devastada, La Habana podría estar dispuesta a ceder ante ciertas reformas o reafirmar su alianza con Venezuela y otros países.

El embargo representa pérdidas millonarias anuales para Cuba, según cifras oficiales habaneras. Washington lo justifica citando razones relacionadas con derechos humanos y apoyo a regímenes autoritarios. Un posible acuerdo requeriría concesiones recíprocas: fin del autoritarismo político por alivio económico.

Por último, es relevante mencionar que Trump ha pospuesto su reunión con Xi Jinping, enfocándose ahora en América Latina donde ve a Cuba como una pieza clave del rompecabezas político regional. Si decide actuar, aliados cercanos como Brasil o México estarán observando con cautela.

La isla resiste bajo presión; sin embargo, el apagón ha puesto al descubierto sus debilidades estructurales. Mientras tanto, Díaz-Canel busca mantener abiertas las líneas del diálogo mientras que Trump alterna entre amenazas y propuestas tentadoras. El siguiente movimiento definirá si cae el último vestigio de la Guerra Fría o si se levanta otro muro más.

Más información sobre estas declaraciones está disponible en este artículo de BBC.