Atrapan en México al mafioso ‘Lobo Menor’, organizador del asesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio

Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como «Lobo Menor», fue arrestado el miércoles en la Ciudad de México durante un operativo internacional llamado Operación Jericó.

Este individuo es considerado uno de los principales líderes del cartel ecuatoriano Los Lobos y está vinculado con la planificación del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La captura supone un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la región.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que Aguilar contaba con una orden de captura internacional emitida por Interpol y estaba bajo investigación por delitos como tráfico de drogas, extorsión y homicidio. El detenido había conseguido documentos falsos colombianos e intentaba huir hacia México cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de la capital.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha identificado al detenido y ha confirmado que será enviado a su país para enfrentar los cargos correspondientes. Aguilar Morales había estado prófugo desde que se emitió su orden de prisión preventiva en febrero. Ahora, deberá cumplir su condena en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

El crimen que conmocionó Ecuador

El asesinato de Villavicencio en 2023 supuso un punto de inflexión para la política ecuatoriana. Este candidato presidencial fue ejecutado días antes de las elecciones generales, un acto que evidenció cómo el crimen organizado ha penetrado las instituciones del país. Hasta ahora, cinco personas han sido condenadas como autores materiales del crimen, mientras que otros implicados han fallecido antes de poder ser juzgados.

Las investigaciones han demostrado que este magnicidio no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia de los carteles para controlar tanto la política como la seguridad en Ecuador. La detención de «Lobo Menor» sugiere que las autoridades están comenzando a identificar y desmantelar las redes detrás del ataque.

Las mafias ecuatorianas y su expansión regional

Ecuador se ha convertido en un núcleo de violencia criminal dentro de América Latina. Los Lobos operan desde suelo ecuatoriano, pero sus tentáculos se extienden hacia México, Colombia y otros países vecinos. Este cartel controla rutas para el tráfico de drogas, extorsiona negocios locales y ejerce control territorial sobre diversas provincias ecuatorianas.

Lo curioso es que esta organización no actúa sola; mantiene alianzas complejas con otros carteles regionales, compartiendo rutas de distribución, información estratégica y recursos operativos. Esta colaboración transnacional ha permitido a grupos como Los Lobos ampliar su influencia más allá de las fronteras ecuatorianas.

Coordinación entre carteles en América

La captura de Aguilar Morales en México pone de manifiesto cómo los carteles latinoamericanos operan juntos. Los Lobos colaboran con estructuras criminales mexicanas y colombianas para maximizar sus operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Esta red transnacional facilita que los líderes se desplacen entre países utilizando rutas establecidas y conexiones en diferentes jurisdicciones.

La Operación Jericó se llevó a cabo gracias a la cooperación entre Ecuador, Colombia y México. Los tres países intercambiaron información valiosa, coordinaron operativos conjuntos y facilitaron el traslado del detenido. Este tipo de colaboración internacional va en aumento, aunque todavía resulta insuficiente para frenar el crecimiento del crimen organizado en la región.

Las autoridades mexicanas emplearon mecanismos internacionales para localizar y capturar a «Lobo Menor» tras meses de vigilancia. El detenido intentaba evadir los controles migratorios con documentos falsificados, lo que resalta cuán sofisticadas son las redes criminales al moverse entre naciones sin ser detectadas.

Implicaciones para la seguridad regional

Este arresto representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, aunque también pone al descubierto la magnitud del desafío existente. Carteles ecuatorianos como Los Lobos poseen la capacidad para influir notablemente en procesos políticos, llevar a cabo operaciones audaces y mantener estructuras complejas que cruzan fronteras nacionales.

Ecuador está enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes. La violencia carcelaria, los enfrentamientos entre bandas rivales y los asesinatos selectivos han creado un ambiente inseguro que afecta seriamente la gobernanza del país. Capturar líderes criminales como Aguilar Morales es necesario pero no suficiente; se requiere una reforma institucional profunda, inversión en prevención y estrategias sostenidas a largo plazo.

La coordinación entre carteles latinoamericanos seguirá siendo un aspecto clave en la evolución del crimen organizado. A medida que los gobiernos implementan acciones puntuales, las estructuras criminales se adaptan, reorganizan y buscan nuevas maneras para operar sin ser detectadas. La detención de «Lobo Menor» es un paso relevante, pero la lucha contra el crimen transnacional apenas comienza.