Delcy Rodríguez destituye a Padrino López en maniobra para calmar a Trump y Rubio

Delcy Rodríguez ha decidido realizar un movimiento significativo en el Ministerio de Defensa. Este miércoles 18 de marzo de 2026, ha destituido a Vladímir Padrino López, quien había sido una figura clave del chavismo durante más de una década, y ha nombrado a Gustavo González López, hasta ahora encargado de la seguridad presidencial. Este cambio parece ser una respuesta a las presiones provenientes de Washington, donde Donald Trump ocupa la Casa Blanca y Marco Rubio intensifica su presión.

Padrino López estuvo al frente del Ministerio desde octubre de 2014. Su nombramiento se produjo tras su paso por la guardia presidencial durante el mandato de Hugo Chávez. Fuentes cercanas aseguran que se mantuvo en el cargo después de la captura de Maduro en enero pasado para evitar posibles revueltas dentro de las Fuerzas Armadas, que son controladas por unos 2.000 generales, quienes manejan tropas mal remuneradas y negocios poco claros.

En un mensaje enviado por Telegram, Rodríguez agradece a Padrino su lealtad a la Patria y menciona que asumirá nuevas responsabilidades con honor. Sin embargo, tras este gesto se oculta una realidad más compleja. Hace dos meses, EE.UU. capturó a Maduro en un ataque llevado a cabo en Caracas, y ahora exige más cabezas: el hijo del mandatario y otros ocho altos cargos chavistas. Para Trump y Rubio, Padrino representa al torturador clave del régimen.

El nuevo ministro no es un desconocido en este entorno. González López, quien dirige la Guardia de Honor Presidencial así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fue designado por Rodríguez en enero. Tanto EE.UU. como la UE lo han sancionado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Antes, había sido jefe de inteligencia y ministro del Interior, y familiares de presos políticos lo acusan directamente de torturas en las instalaciones del Sebin.

Antecedentes del régimen criminal

El chavismo ha mantenido un largo historial de represión. Padrino López fue esencial para garantizar el control militar, supervisando detenciones masivas. En cuanto a González López, pesa sobre él una carga considerable: denuncias directas sobre tratos crueles hacia opositores políticos. Las instalaciones del Sebin y la Dgcim son tristemente célebres por ser lugares donde disidentes pierden la vida.

Once años bajo Padrino : Controló las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), así como negocios relacionados con el oro y el petróleo.

: Controló las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), así como negocios relacionados con el oro y el petróleo. Sanciones impuestas por EE.UU. : A ambos por su implicación en narcotráfico, tortura y corrupción.

: A ambos por su implicación en narcotráfico, tortura y corrupción. Captura de Maduro: Ha desestabilizado el mando actual; Rodríguez asume interinamente.

En su análisis reciente sobre la purga militar venezolana, BBC Mundo detalla este relevo, confirmando el papel represivo que ha desempeñado González.

¿Hacia dónde va esto?

Rodríguez parece buscar estabilidad con este movimiento. Al destituir a Padrino, intenta calmar a Trump, quien exige extradiciones inmediatas. Por su parte, Rubio, un senador influyente, no ha dudado en calificar al chavismo como un narcoestado torturador. Si EE.UU. intensifica su presión, podríamos asistir a más purgas dentro del régimen.

Entre los posibles pasos a seguir se encuentran:

La entrega del hijo de Maduro a las autoridades estadounidenses. Negociaciones para reducir las sanciones. Que González López modere la represión para ganar tiempo.

El régimen chavista está atravesando una crisis profunda. Las torturas y los crímenes pesan sobre su imagen pública. Mientras tanto, Delcy juega al ajedrez con figuras como Rubio y Trump, aunque no se puede descartar que las FANB puedan rebelarse ante esta situación cambiante. Habrá que ver si este cambio logra frenar el descontento o si acelera el colapso del régimen.

Padrino López permanece aguardando en la penumbra; su salida podría ser solo el comienzo del fin.