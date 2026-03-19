Feijóo denuncia sin tapujos los chanchullos de Sánchez con el dictador Maduro y del PSOE con PDVSA

Alberto Núñez Feijóo ha hablado sin tapujos en Bruselas. Durante la Conferencia Global Synergy 2026, el líder del Partido Popular lanzó una acusación contundente contra Pedro Sánchez: no solo ignora la situación en Venezuela, sino que también se beneficia de ella al hacer negocios con Nicolás Maduro. «La postura de España hacia Venezuela ha sido vergonzosa«, afirmó, dirigiendo su crítica hacia los vínculos entre el Ejecutivo y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Feijóo exigió claridad sobre los intereses de PDVSA en relación con el Gobierno de Sánchez y la Internacional Socialista. «Veremos qué información va surgiendo en las próximas semanas. Es algo que necesitamos saber. Iremos descubriendo«, manifestó con determinación. Estas declaraciones surgen tras la entrega al juez del ‘caso Koldo’ de un sobre de PDVSA por parte del empresario Víctor de Aldama, quien asegura que contiene datos sobre presunta financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista. En esta intervención detallada en Esdiario, Feijóo ahonda en la conexión millonaria entre el PSOE y el chavismo.

El líder popular ha centrado su atención en José Luis Rodríguez Zapatero, a quien tacha de comisionista. «¿Cómo es posible que un expresidente viajara a Venezuela casi todos los meses durante años? ¿Qué pretendía encontrar? ¿Qué iba a consolidar?«, se cuestionó. Feijóo ha recordado que el PP Europeo ha defendido más la democracia venezolana que el propio Gobierno español, que opta por una política partidista en lugar de una política exterior coherente. Según él, España se ha mantenido al margen ante los abusos cometidos por Maduro: detenciones arbitrarias, expropiaciones y represión a la libertad de expresión.

Antecedentes de una relación polémica

La controversia no es reciente. El PSOE ha tenido relaciones estrechas con la narcodictadura venezolana, mientras que Estados Unidos ha excluido a España de coaliciones contra el narcotráfico venezolano. Feijóo interpreta esto como una consecuencia por la complicidad con Maduro. Zapatero, alabado como «campeón de la paz» por el dictador, ha desempeñado un papel crucial en mediaciones que, según el PP, ocultan intereses económicos.

Visitas frecuentes de Zapatero : Décadas de viajes mensuales a Caracas coincidiendo con contratos petroleros.

: Décadas de viajes mensuales a Caracas coincidiendo con contratos petroleros. Sobre de PDVSA : Entregado por Delcy Rodríguez a Aldama, señala flujos millonarios hacia el PSOE.

: Entregado por a Aldama, señala flujos millonarios hacia el PSOE. Internacional Socialista: Sospechas sobre influencias en financiación partidaria.

Estas revelaciones en el ‘caso Koldo’ complican aún más la situación. Feijóo insiste: no se trata de injerencia externa, sino de salvar vidas en un país donde las libertades son inexistentes. El Gobierno opta por el silencio ante un panorama cada vez más crítico respecto a su política exterior errática.

Posibles repercusiones políticas

Si las investigaciones progresan, este escándalo podría afectar seriamente al núcleo del sanchismo. Imaginen esto: un sobre con pruebas que vinculan petróleo venezolano y arcas socialistas. La credibilidad internacional de Sánchez, ya comprometida por exclusiones como la alianza antinarcóticos liderada por Marco Rubio, podría resquebrajarse aún más. En territorio español, el PP gana argumentos para las elecciones autonómicas, como las que se celebran en Castilla y León, donde Feijóo apela al voto útil contra el «sanchismo».

Desde Bruselas, Feijóo envía un mensaje claro a Hispanoamérica: la UE debe promover un equilibrio institucional, no acuerdos con dictaduras. Y sobre el humor, Feijóo no escatima ironía al referirse a Zapatero como el «comisionista viajero», un exlíder que parece actuar más como agente petrolero que como mediador pacífico. Si se confirman los vínculos entre PDVSA y PSOE, Moncloa podría necesitar algo más que simples excusas.

En cifras, las importaciones de crudo venezolano se dispararon bajo Sánchez, multiplicándose por cinco respecto a las importaciones de gas ruso en otras circunstancias. Datos llamativos: según registros públicos, Zapatero visitó Venezuela más de 50 veces desde 2015; además, recibió un título honorífico del parlamento chavista en 2023. Por su parte, Aldama asegura que el sobre revela «negocios turbios». Queda esperar si la Justicia desvela más información al respecto.