Bukele impone la cadena perpetua y lleva su “guerra sin cuartel” al extremo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un paso sin retorno en su ofensiva contra las pandillas: prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del planeta.

Con un poder casi absoluto y en medio de una creciente presión internacional, Bukele lanzó la reforma constitucional que fue aprobada en tiempo récord por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de su presentación. La medida elimina de un plumazo la histórica prohibición de penas perpetuas y entierra el antiguo límite de 60 años de prisión.

“El objetivo es que no vuelvan a pisar las calles”, sentenció la vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, dejando claro el nuevo rumbo: castigos de por vida sin posibilidad de escape.

La decisión llega en un momento explosivo. Organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de cometer “crímenes de lesa humanidad” en el marco de su política de seguridad, que ya suma más de 91.500 detenidos sin orden judicial bajo un régimen de excepción que cumple cuatro años.

Lejos de retroceder, el Ejecutivo redobla la apuesta. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, advirtió que la “guerra sin cuartel contra los terroristas” continúa y no dará tregua.

Mientras algunos países de la región observan el modelo salvadoreño con interés, otros alertan de un precedente inquietante: un país donde la mano dura se convierte en ley permanente y la línea entre justicia y abuso parece cada vez más difusa.