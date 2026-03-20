EEUU ‘cancela’ a César Chávez, ícono del sindicalismo y de la izquierda, a quien ahora acusan de violación y abuso de menores

El mito se desmorona. La figura de César Chávez, el emblemático organizador de trabajadores agrícolas que se convirtió en un referente del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, enfrenta acusaciones devastadoras de abuso sexual y violación que sacuden su legado y a la comunidad latina.

Una profunda investigación realizada por el New York Times ha revelado un patrón sistemático de abusos que había permanecido oculto durante décadas, respaldado por testimonios de más de 60 personas, junto a documentos, fotografías y grabaciones que sustentan las denuncias.

El momento más impactante llegó el 18 de marzo cuando Dolores Huerta, su excolaboradora y cofundadora del sindicato de trabajadores agrícolas, decidió romper su silencio tras más de seis décadas. Con casi 96 años, Huerta confesó en una carta que fue víctima de abuso sexual en dos ocasiones durante los años sesenta.

La primera sucedió en 1960, cuando fue manipulada para tener relaciones sexuales con Chávez en un hotel durante una gira laboral. La segunda ocurrió en 1966, cuando fue violada dentro de un vehículo en un campo de uvas en Bakersfield. Ambos episodios resultaron en embarazos que mantuvo en secreto, entregando a sus hijos para que fueran criados por otras familias. Huerta explicó que guardó silencio durante tanto tiempo porque temía que revelar la verdad pudiera perjudicar al movimiento campesino al que había dedicado su vida.

Las acusaciones no se limitan solo a ella. Otras mujeres han comenzado a compartir sus experiencias igualmente perturbadoras.

Ana Murguía cuenta que apenas tenía 13 años cuando Chávez empezó a besarla y tocarla inapropiadamente. Debra Rojas también asegura haber sido tocada indebidamente a los 12 años. Estas revelaciones transforman la imagen histórica de un hombre venerado como defensor de los más vulnerables, exponiendo una hipocresía brutal entre su discurso público y sus acciones privadas.

Lo notable del testimonio de Huerta es lo que revela sobre su decisión de permanecer callada. No fue únicamente por vergüenza; fue una elección consciente para proteger un movimiento al cual consideraba más importante que su propio trauma personal. «Puse todo lo que tenía en la abogacía y defensa de los miles de campesinos y otros que sufrían y merecían los mismos derechos civiles», escribió en su carta. Esta revelación pone sobre la mesa cómo las estructuras dentro del movimiento social pueden perpetuar abusos al silenciar a las víctimas en favor de una causa mayor.

Huerta también reflexionó sobre su propia percepción respecto a lo ocurrido: «Nunca me he identificado como una víctima, pero ahora entiendo que soy una sobreviviente de violencia, abuso sexual y hombres manipuladores que me ven a mí y a otras mujeres como propiedad». Su testimonio marca un hito no solo para la historia personal del propio Chávez, sino también para cómo la comunidad latina enfrenta el abuso dentro de sus instituciones.

La investigación del New York Times ha corroborado las afirmaciones hechas por Huerta mediante testimonios recabados desde hace décadas por personas cercanas al caso, proporcionando así una base sólida para estas acusaciones. La cantidad y calidad del material documental hacen difícil desestimar estas denuncias como meros ataques tardíos o motivaciones políticas.

La familia de Chávez ha calificado las acusaciones como «profundamente dolorosas», mientras activistas campesinos expresan sentimientos encontrados. Algunos reconocen que el movimiento es mayor que cualquier individuo; sin embargo, otros lidian con la devastación emocional al descubrir que su héroe fue un depredador sexual. La comunidad latina, que durante años vio en Chávez un símbolo de resistencia y dignidad, ahora se enfrenta a una crisis colectiva sobre su identidad.

La respuesta institucional ha sido inmediata y contundente. El sindicato fundado por Chávez y Huerta en 1960, junto con la Fundación César Chávez, han decidido suspender todas las celebraciones vinculadas a su figura. Decenas de organizaciones comunitarias y asociaciones han optado por retirarse de los eventos programados para el 31 de marzo, conocido tradicionalmente como el «Día de César Chávez» en varios estados. Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas, afirmó que el sindicato respeta a las víctimas y no cuestionará sus intenciones ni las hará sentir culpables. «Él hizo algo que nosotros nunca vamos a perdonar o justificar», subrayó.

El legado de César Chávez, hasta ahora enseñado como modelo ejemplar de liderazgo moral y lucha por la justicia social, necesita ahora una nueva interpretación compleja. Aunque sus contribuciones al movimiento laboral y los derechos civiles están bien documentadas, su figura personal ha quedado irremediablemente empañada. Ahora surge la pregunta crucial: ¿cómo honrar las luchas inspiradas por él sin glorificar al hombre detrás del mito?