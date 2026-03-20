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NOMBRAMIENTO POLÉMICO

Así es el nuevo ministro de Defensa de Venezuela, un torturador llamado Gustavo González López que sustituye a Padrino López

Gustavo González López asume como ministro de Defensa en Venezuela en medio de la controversia por su historial de violaciones a los derechos humanos. Los opositores lo consideran una amenaza, a pesar de los cambios transitorios en el régimen.

Gustavo González
Gustavo González. PD
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Gustavo González López toma el mando del Ministerio de Defensa venezolano, sucediendo a Vladimir Padrino López. La decisión tomada por Delsy Rodríguez, actual responsable del poder, ha generado inquietud tanto entre opositores como entre defensores de los derechos humanos. En las últimas horas, figuras como Juan Pablo Guanipa han calificado este nombramiento como «desconcertante».

Guanipa, quien fue preso político, resalta que González López está implicado en prácticas de detenciones arbitrarias, persecución política y torturas. Además, ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mientras que Naciones Unidas lo señala como responsable de torturas sistemáticas. Su llegada al cargo se produce en un contexto donde otras figuras como Tareck El Aissami y Padrino López han salido, movimientos que son interpretados como tácticas dentro de un régimen en plena transición.

Antecedentes de un historial oscuro

Durante años cruciales para la represión, González López estuvo al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Se le acusa de haber orquestado abusos sistemáticos contra opositores, militares disidentes y civiles.

  • Casos destacados de violaciones a derechos humanos:
    • Creación de la Unidad de Operaciones Especiales (ULOPE), asociada a ejecuciones extrajudiciales.
    • Detenciones en 2017 de figuras opositoras con denuncias sobre torturas físicas y psicológicas.
    • Imputaciones directas por fiscales como Zair Mundaray, quien lo llevó a juicio por graves violaciones.

Mundaray lo describe como una «abominación» y advierte que su nombramiento envía un mensaje claro: el crimen organizado está al mando. Esto socava la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, que se han convertido en una herramienta política.

Para profundizar en su papel dentro de la DGCIM, consulta este análisis de la BBC.

Opositores como Guanipa perciben el puesto como provisional. Hablan sobre un proceso hacia elecciones limpias, con Edmundo González Urrutia como figura central tras el 28J de 2024. Sin embargo, temen que González López utilice su experiencia en inteligencia para perjudicar a civiles en momentos críticos.

¿Cómo puede evolucionar la situación?

El nombramiento se produce en un clima marcado por presiones externas. Una comisión bipartidista del Congreso de EE.UU. llega a Caracas con el objetivo de verificar la situación de presos políticos. La reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha generado esperanzas infundadas: obstáculos burocráticos impiden las liberaciones.

Guanipa enfatiza la necesidad de justicia transicional con un enfoque en la verdad. Los crímenes contra la humanidad deben ser castigados, afirma. Mientras tanto, Diosdado Cabello mantiene su posición como ministro del Interior; su eventual salida podría ayudar a mitigar temores persistentes.

Figura claveCargo anteriorAcusaciones principalesSanciones
Gustavo González LópezJefe DGCIMTorturas, detenciones arbitrariasEE.UU., UE, Canadá
Vladimir Padrino LópezMinistro DefensaFraude electoral 2024, politización FFAAEE.UU.
Tareck El AissamiFiscal GeneralPersecución opositoresEE.UU.

El «Rodrigato» busca consolidar el control total: nuevo fiscal y defensor del pueblo alineados con sus intereses. Los opositores apuestan por unas elecciones que permitan reinstitucionalizar el país. En este sentido, González López podría ser tanto un puente hacia el cambio o un obstáculo más; lo cierto es que el tiempo avanza hacia una transformación que Venezuela no puede ignorar.

El futuro del país se presenta incierto; sin embargo, existe una chispa de esperanza alimentada por la presión interna y externa.

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