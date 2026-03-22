Cazan a Zulma Guzmán, la empresaria que envenenó frambuesas con talio y mató a dos niñas para vengarse de su amante

La empresaria Zulma Guzmán Castro orquestó un envío letal: frambuesas cubiertas de chocolate y contaminadas con talio, un veneno peligroso que no tiene olor ni sabor.

En abril de 2025, dos niñas, Inés de Bedout (14 años) y Emilia Forero (13), perdieron la vida tras consumirlas en una vivienda del norte de Bogotá.

El paquete llegó como un regalo institucional al hogar de Juan de Bedout, padre de Inés y expareja de Guzmán. Un hermano de Inés, que tiene 21 años, y otra menor lograron sobrevivir, aunque con graves secuelas.

La Fiscalía colombiana ha rastreado el envío hasta un mensajero que recibió una llamada desde un número relacionado con Guzmán en Argentina, a pesar de que ella se encontraba en Colombia.

Dos días antes del trágico suceso, Guzmán acudió a un consultorio dental en Bogotá para hacerse una limpieza; allí no mostró ningún signo de remordimiento y ya estaba planeando su huida. El 13 de abril, salió del país rumbo a Argentina portando dos pasaportes, para luego llegar al Reino Unido. Allí, el 16 de diciembre de 2025, intentó escapar lanzándose al río Támesis cerca del puente Battersea; fue rescatada con síntomas de hipotermia y una contusión en la cabeza. Tras recuperarse, la National Crime Agency procedió a arrestarla por una notificación roja emitida por Interpol.

Perfil de la acusada

Zulma Guzmán, de 54 años, ha pasado de ser una empresaria próspera a convertirse en sospechosa de múltiples asesinatos. Copropietaria de Houshares y fundadora de Car-B, una aplicación para transporte, era habitual en conferencias y obtuvo numerosos reconocimientos. Su obsesión por Juan de Bedout comenzó entre 2017 y 2018 durante un congreso en Cartagena. Él la describe como «obsesiva»: intentó colocar un GPS en su vehículo y lo acosó tras enterarse de su ruptura y del fallecimiento de su esposa Alicia Graham Sardi en 2021; esta última mostró síntomas compatibles con envenenamiento por talio, como pérdida del cabello y dolores.

La fiscal Luz Adriana Camargo considera que podría tratarse de una asesina en serie. Se investiga si utilizó un patrón similar en otros casos: al menos uno relacionado con un familiar el año pasado, así como envíos de chocolates contaminados con talio dirigidos a Elvira María Restrepo, ex cuñada, a través de Zenaida Pava, conocida que también mandó las frambuesas. También se relaciona a un mentalista que facilitó el envío desde la calle 93.

El talio ha estado prohibido en Colombia desde 1979; este veneno puede afectar gravemente los órganos y causar fallos nerviosos y cardíacos. En las frambuesas se encontraron 20 mg del veneno, una dosis considerada «absurda y letal», según las audiencias reservadas. La Fiscalía se pregunta: ¿de dónde sacó Guzmán esta sustancia?

Anécdotas y curiosidades

El 5 de abril, justo dos días antes del envenenamiento, Guzmán se sometió a una limpieza dental mientras las niñas luchaban por sus vidas.

se sometió a una limpieza dental mientras las niñas luchaban por sus vidas. Tras huir, fingió ser estudiante en Buenos Aires durante su travesía por varios países hasta llegar a Londres.

Un mensajero describió a Guzmán como una mujer joven entre 30 y 35 años, delgada y con cabello ondulado; sin embargo, ella tiene ya 54 años.

como una mujer joven entre 30 y 35 años, delgada y con cabello ondulado; sin embargo, ella tiene ya 54 años. Solicitó tres servicios a Zenaida Pava mediante la plataforma digital, lo que refuerza su conexión.

mediante la plataforma digital, lo que refuerza su conexión. Los medios se refieren a ella como ‘la asesina de las frambuesas’ o del talio; ya se ha propuesto su reclusión en El Buen Pastor en Bogotá.

Un juzgado bogotano emitió una orden de captura en diciembre del 2025. Actualmente espera su extradición desde el Tribunal de Westminster. Las autoridades colombianas están llevando a cabo los trámites diplomáticos necesarios para traerla pronto. Este caso está conmocionando al país e invita a reflexionar sobre posibles víctimas ocultas.