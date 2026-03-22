El Negro Willy, el peor narcoterrorista ecuatoriano, libre en Cataluña y con el mismo abogado que Puigdemont

El Negro Willy, considerado el narcoterrorista más buscado en Ecuador, disfruta de su libertad en Cataluña mientras comparte abogado con Carles Puigdemont.

Las autoridades ecuatorianas lo identifican como el principal responsable de Los Tiguerones, la banda detrás del asalto armado a TC Televisión en Guayaquil.

Su excarcelación el 29 de diciembre de 2025 ha suscitado una intensa controversia: España se negó a extraditarlo argumentando incumplimientos en las garantías penitenciarias.

Ecuador ha solicitado su captura inmediata.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha calificado esta decisión como un “atentado contra la seguridad de España”.

En respuesta, Daniel Noboa ha catalogado a la banda como un grupo terrorista para desplegar al ejército.

Ahora, el Negro Willy se ha desvanecido; nadie tiene certeza si ha regresado al Baix Penedès.

Origen y ascenso del Negro Willy

Willian Joffre Alcívar Bautista, de 35 años, nació en Guayaquil. Fue exguía penitenciario en la Penitenciaría local y, en 2019, facilitó la fuga de su hermano Luis Ernesto (Puya), quien cumplía condena por asesinato. En 2015 ya había enfrentado denuncias por asociación ilícita. Acusado de narcotráfico y asesinato, un juez decidió liberarlo en 2019.

Fundó Los Tiguerones, una banda que surgió en el barrio Nueva Prosperina de Guayaquil con actividades delictivas que iban desde robos hasta extorsiones. Con el tiempo, se expandió hacia Esmeraldas y logró controlar el 70% del distrito oeste de Guayaquil, así como las rutas de cocaína que van desde Colombia y Perú hacia EE.UU., Europa y Asia. La policía estima que cuenta con entre 4.000 y 5.000 miembros. Su padre, William Alcívar Quiñonez, está cumpliendo una condena por delincuencia organizada en La Roca.

Hermanos clave : Álex Iván (Ronco), encargado de coordinar sicariatos; Luis (Puya), responsable de operaciones violentas.

: (Ronco), encargado de coordinar sicariatos; (Puya), responsable de operaciones violentas. Delitos principales: Narcotráfico, extorsiones, secuestros y atentados con explosivos, como el coche bomba que dejó cinco muertos en Guayaquil en 2022.

En 2020, tras la detención de su padre, emprendió la huida: pasó por Chile, Colombia y Brasil antes de llegar a España entre 2021 y 2022 utilizando un DNI falso colombiano.

Vida de lujo en Cataluña y detención

Se estableció en Calafell (Tarragona), donde habitaba un chalet en una zona residencial. Junto a Ronco, montó empresas dedicadas a la paquetería y limpieza con el fin de blanquear dinero. Tenían una flota lujosa que incluía BMW, Mercedes y Range Rover. Desde allí dirigía sus operaciones a través del móvil; uno de los episodios más notorios fue el asalto a TC Televisión el 9 de enero de 2024: un grupo encapuchado irrumpió durante una emisión en directo, apuntando con armas a los periodistas e incluso amenazando con explosivos.

La Guardia Civil lo arrestó el 23 de octubre de 2024 durante una operación conjunta con la Policía ecuatoriana. Durante la detención se produjeron intercambios de disparos. La Audiencia Nacional aprobó dos extradiciones (por terrorismo, asesinato, secuestro y extorsión), aunque exigió garantías sobre su integridad dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, conocido por su violencia desbordante. Ecuador envió dichas garantías en junio de 2025; sin embargo, España solicitó ampliaciones del plazo; al expirar este último, fue liberado.

Para conocer más sobre su liberación, puedes consultar este reportaje de El Mundo sobre el narcoterrorista ecuatoriano en España.

El abogado compartido: Gonzalo Boye

El defensor legal de el Negro Willy es Gonzalo Boye Tuset. Este abogado chileno-español fue miembro activo del movimiento izquierdista y ha generado controversia con sus estrategias para frenar extradiciones argumentando sobre la violencia existente en Ecuador.

Entre sus casos más destacados se encuentran:

La defensa a Carles Puigdemont (acusado por sedición debido al procés catalán).

(acusado por sedición debido al procés catalán). La representación del informático Edward Snowden (famoso por las filtraciones sobre la NSA).

(famoso por las filtraciones sobre la NSA). Otros casos que han suscitado debate público.

Ecuador envió garantías adicionales para facilitar su extradición; no obstante, España las consideró incompletas. En respuesta, Boye alegó riesgos relacionados con las condiciones penitenciarias. Por ahora, el Negro Willy vive libre mientras su paradero se pierde entre las calles catalanas.

Anécdotas y curiosidades

“Mencionarlo en Esmeraldas era sinónimo de terror”: Barrios enteros necesitaban su permiso para acceder.

Facilitó la fuga de su hermano desde dentro del centro penitenciario donde trabajaba.

Controlaba el 70% del distrito oeste guayaquileño; su banda creció hasta convertirse en un imperio transnacional.

El asalto a la televisión provocó un “conflicto armado interno” en Ecuador.

Sus empresas fachada dedicadas a encomiendas y limpieza eran solo una tapadera para blanquear dinero.

Ecuador sigue presionando por una nueva detención. Aunque Los Tiguerones permanecen activos, el Negro Willy continúa operando impunemente desde España… al menos por ahora.