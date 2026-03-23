La bochornosa performance del pijo-comunista Pablo Iglesias en Cuba: viaje en hotel de lujo blanqueando la dictadura

Pablo Iglesias defiende la miseria comunista de Cuba desde una suite de 200 euros en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja. Graba vídeos blanqueando la dictadura mientras el pueblo sufre cortes de luz y hambre.

Un audio exclusivo del periodista Enrique Martínez Olmos revela las condiciones que ofrece el régimen castrista a la caravana de pijo comunistas. Se incluyen:

Seis vídeos en tres días.

Seguridad personal.

Alojamiento en hoteles cinco estrellas sin cortes eléctricos.

Comida garantizada en todo momento.

Enlace a la revelación del audio sobre pagos del régimen cubano a Pablo Iglesias.

El exvicepresidente de Sánchez viaja acompañado por líderes de la izquierda internacional. Se une en La Habana a la flotilla que ha llegado desde México. Desembarcan entre conciertos, actos oficiales y lujos desmedidos. El Gran Hotel Bristol ofrece suites exclusivas en plena Habana Vieja.

Mientras tanto, Cuba atraviesa una grave crisis energética. Apagones masivos dejan a las familias sin luz para cocinar o refrigerar sus alimentos. Los hospitales se ven obligados a luchar utilizando generadores. El corte de petróleo proveniente de Venezuela y México agrava aún más la situación.

Iglesias alardea de solidaridad desde su habitación, mostrando vistas panorámicas y comodidades excepcionales. Critica el embargo de EEUU, pero guarda silencio sobre los problemas internos que asolan al país. Su grupo disfruta de vuelos en clase business y joyas ostentosas. Este viaje se asemeja al fiasco del convoy hacia Cuba: activistas internacionales disfrutando de cinco estrellas frente a la dura realidad insular.

En el pasado, Podemos siempre brindó su apoyo a Castro. Iglesias ha visitado Cuba en varias ocasiones, defendiendo abiertamente el modelo en tertulias y mítines políticos. Ahora, con el país al borde de la quiebra, repite un guion ya conocido. La caravana busca generar propaganda fresca; las grabaciones para redes sociales pintan un paraíso ficticio.

La situación actual no da tregua. Sin fuel oil proveniente de Venezuela ni México, las termoeléctricas colapsan constantemente. El 70% de la generación eléctrica depende del diésel importado. Las familias están protestando en las calles mientras muchos jóvenes deciden emigrar en masa.

¿Qué sucederá? El régimen intensifica su propaganda; más invitados como Iglesias llegarán para contrarrestar las críticas que se incrementan día tras día. Sin embargo, los apagones no cesan y la crisis energética podría obligar a cambios o, por el contrario, a una represión aún mayor. La Habana brilla para los visitantes, pero permanece sumida en la oscuridad para los cubanos.

El contraste es doloroso: Pablo Iglesias disfrutando de una suite lujosa, mientras el pueblo vive en la penumbra. Esta caravana deja un regusto amargo que se asemeja más a un safari humano dentro de una dictadura.