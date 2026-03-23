Javier Milei vuelve a sacar la motosierra contra Pedro Sánchez: «Es un pichón de tirano»

Javier Milei no se cansa de meterle caña a Pedro Sánchez.

En su intervención estelar en la Ceremonia de Cierre de la CPAC Hungría —el gran cónclave de la derecha mundial—, el presidente argentino sacó de nuevo la motosierra verbal y bautizó al socialista español como «pichón de tirano».

Comenzó centrando su alocución en los disparates cometidos por Europa en materia migratoria:

Tomemos por ejemplo la política económica y la política migratoria. Como todos ya sabemos, Europa se vanagloria de ser un Estado niñera, es decir, quitarle proporcionalmente a los que más riqueza genera, violando el principio de propiedad y la igualdad ante la ley en el proceso para redistribuirlo con el resto de la sociedad en forma de servicios. Dicho de otra manera, ellos consideran que la economía es como una torta, ellos están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo. Eso genera estancamiento económico con el que se observa hace tiempo en una región. Y cuanto más alejado del individuo se encuentra la cumbre del poder, peores son las consecuencias de este intento de planificación.

Y ahí vino el palo a Pedro Sánchez que Santiago Abascal (VOX) ya se lo había dejado en bandeja:

La sujeción nacional a los dictámenes unilaterales y organismos supranacionales reemplaza la soberanía y a las libertades individuales por los caprichos de los burócratas de turno. Cuando el poder se separa de la responsabilidad que trae la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién mencionó mi querido amigo Santiago Abascal al pichón de tirano que tienen en España. Si a esto le sumamos la cuestión migratoria, que lo que hace es aumentar indiscriminadamente la cantidad de receptores de pedazos de la torta sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo, se termina estafando a la población que pagó impuestos durante tantos años, devolviéndoles un sistema camino al colapso. Fruto de este accionar, Europa se quedó sin crecimiento, sin imperio de la ley. Y hoy ya está siendo evidente que sus dirigentes se quedaron también sin credibilidad política alguna. Y nada de esto puede tomarnos por sorpresa, porque tal como reza la frase, podemos ignorar la realidad, pero nunca podremos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad.

La frase, pronunciada ante un auditorio repleto de conservadores globales, vino acompañada de una crítica feroz a las políticas del Gobierno español y europeo: Milei acusó a Sánchez de «estafar a la población que pagó impuestos durante años» y vinculó el ataque a la gestión migratoria de Bruselas, que según él genera «dependientes» para comprar votos con subsidios.

El dardo no es nuevo: Milei ya había llamado «impresentable» a Sánchez hace apenas una semana durante su paso por el Madrid Economic Forum (14 de marzo de 2026), donde advirtió que si el presidente español controlara la política monetaria, «España sería una ruina mayor que Argentina»