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Tragedia aérea en Colombia: Al menos 66 muertos

El avión de la Fuerza Aérea Colombiana cayó minutos después de despegar en Putumayo; transportaba soldados en una zona clave del sur del país

Tragedia aérea en Colombia: Al menos 66 muertos
Avión Lockheed Martin Hércules C-130 PD.
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Un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, una remota región amazónica del sur del país. El siniestro ocurrió hacia las 9:50 de la mañana (15:50 hora peninsular española), desatando una rápida movilización de equipos de rescate en una zona de difícil acceso.

La aeronave, identificada con matrícula 1016, transportaba a 114 pasajeros —en su mayoría militares— y 11 tripulantes, según confirmó el comandante de la FAC, general Carlos Silva. En total, 125 personas se encontraban a bordo en el momento del accidente.

De acuerdo con informaciones difundidas por la agencia Efe y el diario colombiano El Tiempo, al menos ocho personas han fallecido, aunque el balance podría aumentar conforme avanzan las labores de rescate y verificación en el lugar del impacto.

Varias horas después el registro de cuerpos ya aumentaba hasta los 66.

Las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si se trató de un fallo técnico, condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor. El avión cubría una ruta estratégica en una región donde las Fuerzas Armadas mantienen operaciones constantes debido a la presencia de grupos armados ilegales y actividades ilícitas.

El Hércules C-130 es una de las aeronaves más utilizadas por fuerzas militares en todo el mundo para transporte de tropas y carga, especialmente en zonas de difícil acceso como la selva amazónica. Su accidente supone un duro golpe para la FAC y reabre el debate sobre la seguridad de las operaciones aéreas en entornos complejos.

Mientras continúan las labores de rescate, el país permanece en vilo a la espera de nuevas informaciones sobre el estado de los supervivientes y las causas de una tragedia que enluta a las Fuerzas Armadas colombianas.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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