Bolsonaro sale del hospital y obtiene arresto domiciliario

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este martes que Jair Bolsonaro cumpla un periodo de arresto domiciliario temporal una vez reciba el alta médica, tras su hospitalización por una bronconeumonía. La medida fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien fijó un plazo inicial de 90 días, prorrogable según la evolución del exmandatario.

Bolsonaro, de 71 años y condenado a 27 años de prisión por conspiración golpista, permanece ingresado desde el 13 de marzo en la clínica DF Star de Brasilia, después de sufrir complicaciones de salud en el centro penitenciario de Papuda. Aunque ya abandonó la unidad de cuidados intensivos, su equipo médico advierte que no hay fecha prevista para su alta.

La resolución judicial contempla que, una vez en su domicilio de Brasilia, el ex jefe de Estado (2019-2022) deberá portar una tobillera electrónica y cumplir estrictas limitaciones: no podrá utilizar teléfono móvil, redes sociales ni realizar grabaciones. A cambio, se le permitirá recibir visitas continuas de familiares, abogados y personal médico.

Durante meses, la defensa del líder ultraderechista solicitó sin éxito su traslado a casa alegando problemas de salud persistentes. Según los médicos, la infección actual deriva de un episodio de broncoaspiración vinculado a las secuelas de la puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña electoral, lo que ha derivado en múltiples cirugías y crisis recurrentes.

“El nivel de cuidados que requiere es permanente”, aseguró su abogado, Paulo Cunha Bueno, quien insiste en la fragilidad del estado físico del exmandatario.

Tras conocerse la decisión, Michelle Bolsonaro reaccionó en redes sociales con un mensaje de alivio: “¡Gracias, Dios mío!”, acompañando una imagen de la noticia.

El caso de Bolsonaro sigue marcado por la tensión judicial y política. Tras ser condenado en septiembre, el ex presidente pasó por distintas fases de reclusión, incluida su detención en instalaciones de la Policía Federal por riesgo de fuga, después de manipular su dispositivo de vigilancia electrónica.

En paralelo, el escenario político brasileño se recalienta de cara a las elecciones de octubre. Desde prisión, Bolsonaro ha impulsado la candidatura de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien según algunos sondeos aparece en empate técnico con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aspirante a un cuarto mandato.