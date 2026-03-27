Osmer H., el joven de 15 años que asesinó a dos profesoras en México y lo anunció en redes

Osmer H. entró en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, armado con un rifle AR-15 y disparó 27 veces contra María del Rosario Soriano, de 36 años, y Tatiana Piña, de 37. Al llegar tarde, las docentes no le permitieron el acceso, lo que desató su ira. Horas antes, había anticipado su acción en redes sociales, posando con el arma y la vestimenta que utilizaría.

Este trágico episodio ha conmocionado a México y ha puesto de relieve la problemática de la adicción a las redes sociales, un fenómeno que afecta a jóvenes en todo el mundo. Osmer H. se autodenominaba «incel», un término utilizado por hombres que culpan a las mujeres por su soledad. En sus publicaciones, dejó fotos y mensajes que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía. Fue detenido en el lugar del crimen, con el fusil aún en mano, un arma que se asocia comúnmente al crimen organizado.

Perfil de Osmer H.

Con solo 15 años, Osmer H. estudiaba en una preparatoria pública en Lázaro Cárdenas. Pese a la falta de información sobre su entorno familiar o cotidiano, sus redes sociales revelan una obsesión por subculturas violentas. Se relacionaba con los incels, colectivos virtuales que propagan odio hacia las mujeres y el rechazo amoroso. Publicó un video horas antes del ataque mostrando tanto el rifle como su atuendo: una vestimenta oscura y el arma lista para usar.

La Fiscalía de Michoacán está investigando cómo logró hacerse con un AR-15, un arma semiautomática y potente. Según las autoridades, había planificado el ataque específicamente contra esas dos maestras. Aunque fue apresado rápidamente, al ser menor de edad su proceso judicial sigue pautas distintas para adolescentes.

El rol de las redes en este crimen

Osmer H. utilizó las redes para alardear sobre su plan criminal. Desde primera hora de la madrugada subió contenido que incluía fotos del rifle y mensajes que anticipaban el ataque. Este caso no es aislado: la adicción a las redes sociales lleva a muchos jóvenes a situaciones extremas. En España, se estima que entre un 25% y un 30% de los adolescentes son adictos, dedicando más de cinco horas diarias a plataformas como Instagram y TikTok.

Investigaciones han demostrado que este uso compulsivo puede generar ansiedad, depresión e incluso aislamiento social. Los adolescentes más vulnerables buscan refugio en estas plataformas pero terminan atrapados en ciclos interminables de dopamina debido al scroll constante. En México, incidentes como este vinculan las redes con actos violentos: Osmer H. radicalizó sus creencias a través del entorno digital.

Para conocer más sobre este trágico acontecimiento, puedes consultar este reportaje de BBC Mundo.

Adicción a redes: datos clave

La adicción a las redes sociales duplica en España la media europea: 21,3% frente al 12,7%. Casi todos los menores tienen perfiles en estas plataformas y suelen recibir su primer móvil alrededor de los 10 años. Entre los efectos negativos se incluyen:

Aumento de ansiedad y depresión.

Disminución del sueño y rendimiento académico.

Aislamiento social y ciberacoso.

Un estudio realizado con 616 adolescentes españoles revela que el uso problemático se asocia con rasgos de personalidad susceptibles. Tanto chicos como chicas sufren esta situación; sin embargo, afecta más intensamente a aquellos que evitan enfrentar emociones reales. Expertos como Marc Masip comparan las redes con sustancias adictivas: sus algoritmos están diseñados para captar nuestra atención sin tregua.

Plataforma Tiempo diario medio (adolescentes) Efecto principal TikTok 2-3 horas Dopamina por vídeos cortos Instagram 1-2 horas Comparación social y baja autoestima Otras +5 horas total Ansiedad y doom scrolling

Anécdotas y curiosidades sobre Osmer H.

Existen pocos detalles personales sobre él; sin embargo, sus actividades en redes sugieren mucho:

Posó con el AR-15 horas antes del ataque vistiendo exactamente lo mismo que llevaba durante el crimen.

Se autodenominaba incel, perteneciendo a una subcultura originada en foros como Reddit, con miles de seguidores alrededor del mundo.

Planeó dirigirse contra maestras concretas debido a un rechazo menor: llegar tarde.

Disparó 27 veces evidenciando una preparación meticulosa para llevar a cabo su acto violento.

Casos semejantes en Estados Unidos han vinculado a los incels con tiroteos escolares. Osmer H. sigue esa tendencia: las redes han amplificado su odio hasta llevarlo a la acción.

Contexto más amplio: redes y violencia juvenil

La adicción a las redes sociales no provoca crímenes directamente; no obstante, intensifica vulnerabilidades existentes. En España se planea prohibir el acceso hasta los 16 años para mitigar problemas relacionados con estas adicciones. Los expertos insisten en la necesidad del control parental y educación digital adecuada. Retrasar la entrega del móvil durante dos años puede reducir significativamente estos problemas hasta la mitad.

En México, la Fiscalía se centra en determinar el origen del arma utilizada y analizar los perfiles digitales de Osmer H. Las familias junto con las escuelas deben estar atentas a señales como aislamiento social o discursos llenos de odio publicados online junto con cualquier referencia al uso de armas. Este caso sirve como alerta sobre cómo las redes pueden transformar frustraciones acumuladas en tragedias devastadoras.

A medida que avanzan las investigaciones por parte de las autoridades, queda claro que las redes sociales están moldeando las mentes jóvenes de maneras impredecibles.