Una excelente noticia ha sido anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): en el segundo semestre de 2025, la pobreza afectó al 28,2% de la población en los principales núcleos urbanos, lo que representa a unos 13,5 millones de personas.

Este dato significa una disminución de 3,4 puntos con respecto al primer semestre del mismo año (31,6%) y casi 10 puntos menos comparado con el mismo período del año anterior (38,1%). La indigencia se ubicó en un 6,3%, alcanzando el nivel más bajo desde 2018.

Este es el resultado más alentador desde el primer semestre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la pobreza era del 27,3%.

En contraste, Javier Milei recibió un panorama complicado con un pico del 52,9% en el primer semestre de 2024 tras una fuerte devaluación. Ahora, la cifra ha caído casi 25 puntos. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuye este logro al crecimiento económico, a la desinflación, así como a programas sociales directos que no dependen de intermediarios.

La evolución de los indicadores clave

La tendencia es evidente a lo largo del tiempo:

1S 2024 : Pobreza del 52,9% , indigencia del 18,1% (máximo tras la devaluación).

: Pobreza del , indigencia del (máximo tras la devaluación). 2S 2024 : Se reduce a un 38,1% y una indigencia del 8,2% .

: Se reduce a un y una indigencia del . 1S 2025 : Pasa a un 31,6% y un 6,9% .

: Pasa a un y un . 2S 2025: Se sitúa en un 28,2% y una indigencia del 6,3%.

Esto se traduce en aproximadamente 11,4 millones menos de personas en situación de pobreza y alrededor de 5,5 millones menos sin recursos básicos desde los niveles máximos alcanzados en 2024. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un notable 6,5% a principios de 2025. La inflación mensual se mantiene en alrededor del 2,5%, acompañado por un ajuste fiscal del 30% y un aumento en el empleo privado.

En términos familiares, la pobreza se encuentra en un 21%, mientras que la indigencia es del 4,8%. Sin embargo, no todo son buenas noticias: aún hay un preocupante 41,3% de menores de 14 años que vive en condiciones precarias. Además, existen diferencias significativas según las regiones:

Región Pobreza aproximada Noreste 32,7% Patagonia 25,4% Gran Buenos Aires Varía; indigencia del 7%

La revolución económica, social y cultural

Pero las reformas impulsadas por Javier Milei no solo se limitan a números. Durante su discurso ante el Congreso en marzo de 2026 defendió cambios profundos: eliminación del endeudamiento considerado inmoral y fin a la emisión monetaria. También prometió reducir impuestos en hasta 2,5 puntos del PIB, además de equilibrar empresas estatales como es el caso de Aerolíneas Argentinas, que pasó de pérdidas acumuladas de hasta 8.000 millones de dólares entre 2008 y 2023 a reportar ganancias por valor de unos 100 millones en 2025.

Para leer un análisis más exhaustivo sobre cómo Milei ha contribuido a la reducción de la pobreza en Argentina puedes consultar este reportaje publicado por Gaceta.

En el ámbito social se han llevado a cabo mejoras en seguridad y orden público que han logrado reducir los delitos asociados con situaciones previas de pobreza. En lo cultural también se está librando una «batalla» por la libertad: promoviendo el libre mercado y abogando por una apertura comercial frente al «fetiche industrialista», así como abogando por medidas como la dolarización y eliminando restricciones cambiarias. Expertos que han participado en foros como FMRS 2025 celebrado en Madrid destacan cómo se ha revertido tanto la hiperinflación como la recesión mediante políticas basadas en principios libertarios.

El camino hacia estas reformas no fue fácil; al principio hubo ajustes significativos que llevaron a mejorar los ingresos para trabajadores privados así como para jubilados y subsidios. Sin recurrir a expropiaciones ni defaults ha devuelto libertad y propiedad a muchos ciudadanos. Aunque algunos críticos argumentan que este proceso ha aumentado las desigualdades sociales; los datos proporcionados por el INDEC sugieren una mejora sostenida.

Milei no oculta su satisfacción: «Tomen nota». Argentina parece estar emergiendo poco a poco del abismo hacia una nueva era.

Desafíos pendientes y mirada al futuro

Sin embargo aún hay unos 13,5 millones que siguen padeciendo esta situación crítica; especialmente niños y habitantes del sector noreste. El Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello está reforzando las ayudas directas para quienes más lo necesitan. La inflación ha descendido desde niveles alarmantes del 300% registrados en 2024 hasta alcanzar cifras cercanas al 30% actualmente; aunque todavía resulta urgente fomentar empleo y aumentar reservas financieras.

La apertura comercial junto con un pacto fiscal serán fundamentales para seguir avanzando. Como recordó Milei citando a Adam Smith: antes de la revolución industrial la miseria era algo habitual; hoy parece haber seriedad detrás del cambio que está experimentando Argentina.

Este giro económico está provocando transformaciones sociales y culturales que marcarán sin duda alguna el legado político que dejará Milei. Queda por ver si logra consolidar esa libertad tan prometida.