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Rusia envía a Cuba 730.000 barriles de petróleo para aliviar la crisis energética en la isla

La Cancillería cubana agradece el apoyo ruso mientras EE.UU. evalúa autorizaciones caso por caso por motivos humanitarios

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La Cancillería de Cuba expresó su agradecimiento a Rusia por el envío del petrolero Anatoli Kolodkin, que descargó 730.000 barriles de crudo (unas 100.000 toneladas) en el puerto de Matanzas, al oeste de la isla. Se trata del primer suministro de este tipo en los últimos tres meses, en un contexto de desafíos energéticos agravados por restricciones impuestas por Estados Unidos desde enero.

«En medio del cerco energético, esta ayuda solidaria es invaluable», indicó la Cancillería en X, destacando las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Rusia «no puede permanecer al margen y ofrece la asistencia necesaria a sus amigos cubanos».

El buque, de la compañía Sovcomflot (sancionada por Washington en 2024), responde a una decisión rusa de hace semanas de estudiar envíos humanitarios. La orden ejecutiva estadounidense del 29 de enero, firmada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, busca presionar a La Habana para negociar reformas económicas y políticas mediante límites al petróleo importado. La ONU ha calificado estas medidas como vulneradoras de derechos humanos.

El arribo alivia la crisis en Cuba, donde la escasez ha intensificado apagones diarios, afectando la economía, el transporte y servicios de salud. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó ayer que EE.UU. permitió esta entrega por «razones humanitarias» y analizará futuras llegadas buque por buque.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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