La dictadura cubana indulta a 2.010 presos por Pascua

Este viernes, unas veinte personas abandonaron la prisión de La Lima, en el este de la capital cubana, en medio de abrazos desgarradores y llantos con sus parientes, que los aguardaban ansiosos tras el decreto gubernamental de indulto a 2.010 convictos como muestra de clemencia pascual.

Periodistas independientes confirmaron las salidas un día después del anuncio, donde algunos exreclusos elevaron gritos de «¡Gracias, Papa!» mientras se santiguaban con fervor.

El suceso llega en un momento clave, justo cuando EE.UU. flexibilizó su veto al petróleo cubano —impuesto en enero— permitiendo esta semana la llegada de un barco ruso con crudo, la segunda concesión similar en menos de un mes. Ya el 12 de marzo, La Habana había excarcelado a 51 internos en señal de «buena fe» al Vaticano, eterno puente entre el régimen y Washington.

Albis Gaínza, de 46 años, salió tras tres años de una condena de seis por hurto. «Me regalaron esta chance y no la olvido», exclamó, pidiendo que «continuúen soltando a más» porque «no pegó ojo desde que supe». Brian Pérez, apenas 20 años y penado por lesiones, añadió: «Es un regalo único en la vida, uno y las madres hemos penado lo suficiente».

El régimen no detalla nombres ni delitos exactos, pero el indulto considera gravedad de faltas, comportamiento carcelario, dolencias, antigüedad de la pena y perfiles vulnerables: jóvenes, damas, septuagenarios, extranjeros y cubanos expatriados. Mientras, el presidente Trump insiste en un viraje total en la isla, a solo 150 kilómetros de Florida, vista por Washington como peligro por sus lazos con Moscú, Pekín y Teherán.