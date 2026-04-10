Tribunal de EE. UU. elimina la condena por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández

El escenario judicial dio un vuelco inesperado para Juan Orlando Hernández. Una corte de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que pesaba sobre el exgobernante hondureño por delitos de narcotráfico, en un fallo que borra por completo el proceso iniciado en su contra.

La decisión judicial ordena eliminar tanto la sentencia como los cargos presentados, según confirmó en Tegucigalpa, Ana García, esposa del exmandatario. “No queda nada vigente. Todo ha sido desestimado”, afirmó ante medios locales.

Hernández, quien estuvo al frente de Honduras entre 2014 y 2022, ya había recibido en noviembre pasado un indulto por parte de Donald Trump, en medio de tensiones políticas vinculadas a las elecciones presidenciales hondureñas, donde participaba su aliado Nasry Asfura.

El exjefe de Estado fue condenado en 2024 tras ser señalado por colaborar con redes del narcotráfico y facilitar el envío de grandes cargamentos de droga hacia Estados Unidos, en supuesta alianza con figuras del crimen organizado como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras conocerse la resolución, Hernández celebró el fallo desde territorio estadounidense, en una ubicación no revelada.

“Es justicia plena”, declaró, reiterando su tesis de que el proceso en su contra fue producto de una represalia.

“Siempre sostuve que era una persecución. Hoy, la justicia estadounidense lo reconoce”, afirmó, al tiempo que volvió a apuntar a intereses políticos detrás de su captura y extradición.

El exmandatario, abogado de profesión, fue entregado a Estados Unidos bajo una ley de extradición impulsada por él mismo años antes, cuando presidía el Congreso hondureño. Desde entonces, defendió que las acusaciones surgieron como reacción de estructuras criminales afectadas por sus políticas de seguridad.

Durante el juicio en Nueva York, varios narcotraficantes testificaron en su contra, en un proceso que ahora queda completamente invalidado tras la decisión del tribunal de apelaciones.