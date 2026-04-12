Más de 200 mil peruanos residentes en España ejercen su voto en Madrid y Barcelona

Casi 200 mil ciudadanos peruanos residentes en España participaron este domingo en las elecciones presidenciales de su país, en una jornada que reflejó el compromiso de la comunidad con el futuro político del Perú.

Madrid y Barcelona concentraron el mayor número de votantes, siendo IFEMA —el recinto ferial madrileño— uno de los puntos neurálgicos de la votación en Europa.

Desde primeras horas del día, largas filas y un ambiente de civismo caracterizaron el desarrollo del proceso. Autoridades consulares y miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacaron la organización y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Los electores acudieron a las urnas con esperanza y expectativa, convencidos de que su voto, aunque desde el extranjero, contribuye a definir el rumbo de su país.