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200 mil peruanos votarán en España

27 millones de peruanos enfrentan la jornada más compleja de su historia democrática

Cinco procesos en una sola cédula y 35 aspirantes presidenciales marcan unos comicios que podrían definir una nueva era política en el país andino

27 millones de peruanos enfrentan la jornada más compleja de su historia democrática
Elecciones Generales de Perú PD.
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Este domingo, el Perú respira expectativa. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a votar en una jornada que ya se perfila como la elección más compleja y decisiva de su historia reciente: cinco comicios simultáneos en una sola papeleta para elegir presidente, senadores, diputados, representantes regionales y miembros del Parlamento Andino. Un diseño político de múltiples capas que definirá el futuro nacional durante la próxima década.

Las cifras hablan por sí solas. De los 27,32 millones de votantes habilitados, 2,5 millones son jóvenes que acuden por primera vez a las urnas, un bloque generacional que podría alterar el tablero político. Las mesas —92.720 en total, instaladas en 10.550 locales— dan vida a una maquinaria electoral que también abarca el extranjero: 1,2 millones de peruanos votarán desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona, en una conexión que extiende el pulso democrático más allá de las fronteras.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) despliega a 5.000 fiscalizadores y recibe la supervisión de misiones internacionales, entre ellas 150 observadores de la Unión Europea y delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo bajo un contexto de vigilancia y transparencia ante un proceso que, por su magnitud, desafía incluso la experiencia del país en materia electoral.

La papeleta, de 44 por 42 centímetros, simboliza el reto: un formato gigante que obliga a los votantes a recorrer cada recuadro con cuidado. En ella figuran 35 aspirantes presidenciales, tras el fallecimiento reciente de uno de los contendientes. La fragmentación es evidente: ninguno supera el 16% de intención de voto, y las proyecciones apuntan a una segunda vuelta el próximo 7 de junio. Con Keiko Fujimori entre las favoritas y otros cuatro candidatos moviéndose entre el 8% y el 11%, el resultado sigue abierto.

El panorama se complica aún más con el posible alto número de votos nulos o blancos, reflejo del desconcierto que genera una papeleta inédita. La ONPE —responsable del operativo— duplicó la capacitación de miembros de mesa y suplentes para evitar retrasos en el conteo. No es para menos: deberá administrar más de 453 toneladas de material electoral.

Las urnas cerrarán a las 17:00 hora local (22:00 GMT) y se espera que hacia la medianoche el país conozca alrededor del 60% del escrutinio presidencial. Hasta entonces, cada mesa será escenario de prudencia y nervios.

En ciudades, pueblos y centros de votación del exterior, el mismo gesto se repetirá miles de veces: una marca en la papeleta, una duda, una esperanza. Y en esa suma de voluntades, errores, silencios y decisiones, el Perú volverá a mirarse a sí mismo para intentar descifrar qué país quiere ser en los próximos años.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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