El ejército mexicano no está preparado para la guerra que libra contra el narcotráfico

México se encuentra ante una paradoja alarmante. Mientras el ejército patrulla las calles en la lucha contra el narcotráfico, sus estructuras, capacidades y estrategias siguen diseñadas para un tipo de conflicto convencional que parece lejano. Esta desconexión entre las necesidades del país y lo que pueden ofrecer sus fuerzas armadas explica, en gran medida, los fracasos en la batalla contra el crimen organizado.

Las cifras son contundentes. México registra anualmente más de 30.000 homicidios, con cárteles que operan como auténticos ejércitos privados, armados hasta los dientes con tecnología avanzada, drones y sistemas de inteligencia refinados. En contraste, el Ejército Mexicano permanece estructurado como una institución destinada a proteger fronteras y territorios frente a enemigos estatales, no a desarticular redes criminales profundamente arraigadas en ciudades y comunidades enteras.

El problema se origina en la formación. Los soldados mexicanos reciben adiestramiento para operaciones convencionales: maniobras tácticas en campo abierto, defensa de posiciones y combate entre unidades militares. Sin embargo, nada de esto les capacita para patrullar una ciudad, identificar células criminales o recopilar información sobre redes de distribución; habilidades que son esenciales para garantizar la seguridad pública. La diferencia es notable: un soldado entrenado para la guerra convencional no tiene las mismas competencias que un policía especializado en investigación criminal.

La falta de equipamiento adecuado también complica la situación. Mientras los cárteles destinan millones a tecnología de vigilancia, comunicaciones cifradas y armamento moderno, el Ejército Mexicano opera con recursos limitados e incluso obsoletos. No solo se trata de dinero; es que la institución militar nunca fue concebida para atender las necesidades específicas de la seguridad pública: vehículos blindados adaptados al patrullaje urbano, sistemas de inteligencia civil o capacitación en derechos humanos aplicada a operaciones.

La doctrina es quizás el aspecto más preocupante. El Ejército Mexicano opera bajo principios jerárquicos y verticales, enfocados en eliminar al enemigo. Sin embargo, esta mentalidad genera resultados adversos en la lucha contra el narcotráfico. Las grandes operaciones militares suelen alertar a los delincuentes, provocando desplazamientos delictivos hacia otras áreas y causando daños colaterales que erosionan la confianza ciudadana. Además, la idea de «ganar territorio» resulta ineficaz frente a redes criminales que no necesitan controlar espacios geográficos, sino flujos financieros y rutas de distribución.

Por si fuera poco, hay un déficit en materia de inteligencia. Los militares están entrenados para recopilar información sobre movimientos enemigos pero carecen de habilidades para desentrañar estructuras criminales o rastrear financiamientos ilícitos. La inteligencia militar y la inteligencia criminal requieren enfoques completamente diferentes. Aunque México ha intentado compensar con agencias civiles, la coordinación entre fuerzas militares y organismos civiles sigue siendo deficiente.

Los efectos de esta desconexión son evidentes sobre el terreno. Operaciones militares que no logran desmantelar organizaciones criminales por completo. Capturas de líderes delictivos que son rápidamente sustituidos. La violencia se desplaza sin cesar de una región a otra sin disminuir su intensidad. Mientras tanto, los ciudadanos viven bajo un control informal ejercido por grupos criminales mientras el Ejército patrulla sin contar con herramientas efectivas para cambiar esta realidad.

Algunos analistas proponen crear unidades especializadas dentro del ejército con entrenamiento específico en seguridad pública y combate al crimen organizado. Otros defienden fortalecer las policías civiles y reducir el papel del ejército en estos asuntos. Lo cierto es que el estado actual no da resultados satisfactorios. Un ejército diseñado para conflictos convencionales enfrentándose a redes criminales urbanas es como intentar usar un tanque para hacer patrullajes por una ciudad: está allí físicamente, pero no es lo adecuado para este tipo de tarea.

La BBC ha realizado un exhaustivo análisis sobre cómo esta realidad estructural limita la eficacia de las operaciones militares en México, presentando testimonios tanto de oficiales como de expertos que corroboran estas limitaciones.

El reto para México radica en aceptar que la seguridad pública no es simplemente un asunto militar; es un problema estatal que requiere policías profesionales bien formadas, inteligencia criminal avanzada, justicia efectiva y sobre todo instituciones civiles robustas. Mientras continúe siendo el Ejército quien lidere la lucha contra el narcotráfico, los resultados seguirán quedando cortos.