Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú y se prepara para la segunda vuelta electoral

La líder derechista Keiko Fujimori volvió a colocarse en el primer lugar de las preferencias electorales de los peruanos, tras los comicios de este domingo, con alrededor del 16,5% de los votos, de acuerdo con las primeras encuestas a pie de urna. Su ventaja, sin embargo, es estrecha: varios contendientes se disputan el segundo puesto con diferencias mínimas, lo que anuncia una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Según los sondeos de Datum, el exalcalde capitalino Rafael López Aliaga, identificado con la derecha, ocupa el segundo lugar con el 12,8%, seguido del izquierdista Jorge Nieto (11,6%) y del empresario y exregidor limeño Ricardo Belmont (10,5%). En contraste, la firma Ipsos presenta un escenario diferente: coloca a Roberto Sánchez, exministro y heredero político del expresidente Pedro Castillo, como segundo con el 12,1%, seguido por Belmont (11,8%), López Aliaga (11%) y Nieto (10,7%).

Ningún candidato logró superar el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Por ello, los peruanos deberán regresar a las urnas en tres semanas para decidir entre Fujimori y su rival más cercano, en lo que será el cuarto intento presidencial de la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien purgó condena por violaciones de derechos humanos.

La jornada electoral se desarrolló con dificultades logísticas en Lima. Más de 10.000 centros de votación abrieron sus puertas para que 27 millones de ciudadanos eligieran presidente, Congreso, Parlamento Andino y, por primera vez desde la reforma de 2024, los 60 senadores que devolverán al país su cámara alta. A pesar del esfuerzo de las autoridades, algunas mesas no pudieron instalarse por falta de materiales, lo que dejó a más de 63.000 electores sin poder sufragar. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solo un 0,2% de las mesas quedó inoperativa.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció “indicios de fraude” y solicitó a la Fiscalía la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. No obstante, la misión de observación de la Unión Europea descartó irregularidades graves y reconoció el proceso como “ordenado y legítimo”.

Por su parte, Fujimori pidió extender el horario de votación o repetir la jornada en las mesas no instaladas, afirmando su “profunda preocupación” por los electores afectados. El lento conteo y las divergencias entre encuestas anticipan una nueva etapa de tensión política en un país que ha tenido ocho presidentes en diez años y donde la inseguridad sigue siendo la principal inquietud ciudadana.