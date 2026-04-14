¿Sabes por qué el Gobierno de Colombia sacrificará a 80 de los hipopótamos del narco Pablo Escobar?

Visualiza un zoológico privado en medio de la selva colombiana, donde conviven elefantes, jirafas y, de repente, hipopótamos africanos nadando en el río Magdalena.

Podría parecer un guion sacado de una película surrealista, pero fue una idea del infame Pablo Escobar, el narcotraficante más célebre del mundo.

En los años 80, este líder del Cartel de Medellín trajo ilegalmente a cuatro hipopótamos —un macho y tres hembras— para su ostentosa Hacienda Nápoles, situada a unos 100 kilómetros de Medellín. Lo que comenzó como un capricho extravagante se ha transformado en una crisis ecológica inminente.

En la actualidad, esos hipopótamos han crecido hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares, gracias a una tasa de reproducción descontrolada del 14,5% anual.

Sin depredadores naturales en Colombia, estos animales vagan por el Magdalena Medio, consumiendo vegetación, contaminando las aguas con sus excrementos y atacando a campesinos y pescadores. Son criaturas territoriales y agresivas que pueden vivir hasta 50 años. Si no se toman medidas pronto, los expertos advierten que podríamos llegar a contar con 1.000 ejemplares en 2035 y hasta 1.418 en 2039. Por esta razón, el gobierno ha aprobado un plan drástico: sacrificar al menos 80 de ellos durante el segundo semestre de 2026.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, lo dejó claro en una reciente rueda de prensa: «La ciencia nos indicó desde 2022 que es necesario reducir la población para proteger nuestros ecosistemas».

En ese año, estos paquidermos fueron catalogados como especie exótica invasora, pero los planes para manejarlos se estancaron. Los intentos de exportarlos a países como México, Filipinas, Perú, India o Sudáfrica no prosperaron debido a la falta de permisos CITES y su pobreza genética —la endogamia derivada de solo cuatro ancestros provoca mutaciones visibles que los hacen poco atractivos para otros zoológicos—.

El plan asigna 7.200 millones de pesos (cerca de 2 millones de dólares) para llevar a cabo una eutanasia ética: se utilizarán métodos químicos (sedación y fármacos aprobados) o físicos (disparo realizado por tiradores certificados), comenzando en Hacienda Nápoles —ahora convertida en parque temático— y la Isla del Silencio.

No se descarta ampliar esta acción a áreas urbanas donde estos animales se acerquen a los humanos. «Proteger la vida humana es nuestra prioridad», subrayó Vélez. Aunque ha generado controversia, esta decisión responde a recomendaciones científicas que sugieren eliminar 33 ejemplares al año; un ritmo que ha quedado rezagado.

Las excentricidades desmedidas de los narcos

No solo Pablo Escobar tenía gustos peculiares por los animales. Los grandes capos del narcotráfico competían en extravagancias: Griselda Blanco, conocida como la «Viuda Negra», comerciaba con mascotas exóticas; El Chapo Guzmán presumía tener tigres en su sierra; y los hermanos Arellano Félix en Tijuana mantenían leones y cocodrilos como guardianes. Sin embargo, los hipopótamos de Escobar superan todas estas locuras: tras su muerte en 1993, el Estado asumió el control de la hacienda, pero los hipopótamos escaparon al río. De los 169 censados en 2022, ahora ya son 200, con crías que han sido traficadas ilegalmente según informes recientes.

En este reportaje de la BBC se detalla cómo el legado escobarista pone en peligro el equilibrio del Magdalena, la principal vía fluvial del país. Estos animales alteran la calidad del agua —su dieta y heces modifican su química— desplazando especies nativas como capibaras y manatíes, además de generar riesgos sanitarios.

Para ilustrar el crecimiento desenfrenado:

Año Población estimada Años 80 4 (importados) 2022 169 2026 ~200 2030 ~500 (proyectado) 2035 ~1.000 2039 ~1.418

Esta tabla pone en evidencia la urgencia por actuar: sin control efectivo, estos animales invadirían aún más departamentos.

Anécdota 1 : Agricultores del Magdalena Medio relatan encuentros aterradores: un hipopótamo embistió un bote pesquero en 2023, hundiéndolo. «Eran como dinosaurios salidos directamente de Jurassic Park», comentan.

: Agricultores del Magdalena Medio relatan encuentros aterradores: un hipopótamo embistió un bote pesquero en 2023, hundiéndolo. «Eran como dinosaurios salidos directamente de Jurassic Park», comentan. Curiosidad 2 : Algunos habitantes locales han comenzado a probar su carne en ollas comunitarias —afirman que sabe a cerdo salvaje— aunque el gobierno lo prohíbe por motivos de bioseguridad.

: Algunos habitantes locales han comenzado a probar su carne en ollas comunitarias —afirman que sabe a cerdo salvaje— aunque el gobierno lo prohíbe por motivos de bioseguridad. Dato curioso 3 : Las mutaciones genéticas incluyen dientes deformes y menor fertilidad; irónicamente para una plaga surgida por un capricho mafioso.

: Las mutaciones genéticas incluyen dientes deformes y menor fertilidad; irónicamente para una plaga surgida por un capricho mafioso. Historia 4: En 1993, al confiscarse la hacienda, otros animales exóticos fueron sacrificados; sin embargo, los hipopótamos sobrevivieron… ¡y prosperaron!

De un capricho narco a una pesadilla ecológica palpable, estos hipopótamos son prueba contundente de que las locuras tienen consecuencias duraderas.