María Corina Machado conmueve Madrid con una agenda de apoyos, homenajes y esperanza

María Corina Machado llega a Madrid en un momento de fuerte carga política y también humana. Su paso por la capital española estará marcado por gestos de respaldo, reconocimientos institucionales y encuentros con dirigentes que han seguido de cerca su lucha por la democracia en Venezuela.

En una entrevista en Cadena Cope, la líder opositora dejó claro que su prioridad sigue siendo la libertad de su país y el regreso de los venezolanos a una vida normal, lejos del exilio y la represión. También señaló que, en este momento, no está prevista una reunión con Pedro Sánchez, aunque sí mantendrá contactos con otros referentes europeos.

Machado, que ya se reunió en París con Emmanuel Macron, continuará su gira con un encuentro en Países Bajos antes de aterrizar de lleno en la agenda madrileña. En España, su recorrido incluirá conversaciones con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, además de citas con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

El Ayuntamiento de Madrid prepara para ella un homenaje especial: la entrega de la Llave de Oro de la ciudad, un gesto que pretende reconocer su defensa de los derechos humanos y su valentía política.

La ceremonia está prevista para el 17 de abril en la Casa de la Villa, en un acto que busca unir el apoyo institucional con el simbolismo de una capital volcada en recibirla.