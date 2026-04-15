Perú: Un candidato denuncia “fraude descarado” en las Elecciones Generales y convoca a una insurgencia nacional

La tarde del martes se convirtió en un hervidero político en Jesús María (Lima). Frente al imponente edificio del Jurado Nacional de Elecciones, Rafael López Aliaga irrumpió con furia para denunciar lo que llamó “el mayor fraude electoral de la historia del Perú”.

Con voz firme y escoltado por sus dirigentes, el exalcalde de Lima exigió la anulación inmediata de las Elecciones Generales 2026, cuyos resultados preliminares —según denunció— “han sido manipulados para arrebatarle el triunfo al pueblo”.

Con pancartas, vuvuzelas y un mar de banderas blanquiazules, los simpatizantes de Renovación Popular gritaron “¡No al fraude!” mientras el candidato subía a la tolva de un vehículo para dirigirse al país. “Lo que hicieron con el material electoral es un crimen contra la democracia”, clamó, exigiendo la captura del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien acusó de ser parte de una “mafia política” que habría infiltrado las instituciones electorales.

“Ni en Venezuela se ha visto una porquería como esta”, sostuvo, denunciando que miles de peruanos no pudieron votar por la “entrega tardía y caótica” del material. Según sus cálculos, al menos 1,6 millones de votos habrían sido frustrados por esas irregularidades. “Nos han robado medio millón de votos. Han manipulado la elección para imponer a los mismos de siempre”, lanzó entre aplausos y gritos de “¡Corvetto ladrón!”.

La tensión fue en aumento. López Aliaga dio al JNE un plazo de 24 horas para declarar la nulidad de los comicios o, de lo contrario, —advirtió— “se convocará una insurgencia civil en defensa del Perú”. En sus palabras resonaba un desafío abierto al poder electoral: “El pueblo está despierto y no se va a dejar robar otra vez”.

El candidato también cargó contra las misiones internacionales que observaron el proceso, acusando a la Unión Europea y la OEA de “mirar hacia otro lado ante la mutilación de la democracia”. “Que se larguen del Perú si van a venir solo a avalar una estafa”, exclamó ante una multitud enfervorizada.

Mientras Keiko Fujimori lidera momentáneamente el conteo con un 16% y Renovación Popular alcanza poco más del 12%, López Aliaga sostiene que las cifras son irreales y que su candidatura debería encabezar la elección. “Esta fiesta democrática se ha vuelto una tragedia nacional. Nos quieren borrar del mapa, pero no lo van a lograr”, afirmó.

En su mensaje final, se dirigió directamente al Jurado y al Gobierno: “Si quieren incendiar la pradera, la vamos a incendiar. Porque el Perú no se vende ni se entrega. El Perú se defiende.”