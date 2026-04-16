Roberto Sánchez asciende al segundo puesto y desafía a Keiko Fujimori en el balotaje peruano

Roberto Sánchez está marcando una fuerte presencia en el recuento electoral de Perú. Las actas revelan que la derechista Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, pero Sánchez le sigue de cerca y se perfila como su contrincante en el balotaje. Este proceso ha estado envuelto en polémicas debido a problemas logísticos que dejaron a miles de ciudadanos sin poder votar.

El conteo oficial ha alcanzado más del 70% de las actas. Fujimori cuenta con un 16,9%, según los datos proporcionados por la ONPE. Por su parte, Sánchez, de la coalición Juntos por el Perú, compite por el segundo puesto con candidatos como Rafael López Aliaga (12,8%) y Jorge Nieto (alrededor del 11,8%). Ninguno de ellos ha logrado alcanzar el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

Las elecciones, inicialmente programadas para el 12 de abril, se extendieron hasta el 13 debido a la falta de material electoral en Lima. Más de 60.000 personas quedaron sin poder ejercer su derecho al voto. Esta situación genera serias dudas sobre la integridad del sistema electoral. Perú se encuentra en la búsqueda de su noveno presidente en una década marcada por impeachments y escándalos políticos.

Keiko Fujimori, quien celebra su posición de liderazgo, es hija del exdictador Alberto Fujimori y esta es su cuarta candidatura presidencial. Recientemente, el Tribunal Constitucional la absolvió de cargos relacionados con lavado de dinero. Su campaña promete mano dura contra la delincuencia y propone expulsar a migrantes indeseados. Vale recordar que ha perdido ajustadamente en las elecciones de 2011 y 2016 ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente. En 2021, llegó al balotaje pero fue derrotada por Pedro Castillo.

Fujimori lidera con un 16,9% (70% escrutado).

lidera con un 16,9% (70% escrutado). Sánchez asciende al segundo puesto, disputado con López Aliaga (12,8%) y Nieto .

asciende al segundo puesto, disputado con (12,8%) y . Un total de 35 candidatos participaron, lo que marca un récord histórico.

El balotaje está programado para junio. Sánchez, que representa a la izquierda moderada, ha respaldado reformas sociales en campañas anteriores. Mientras tanto, Fujimori busca inclinar al país hacia políticas más conservadoras. Los antecedentes recientes nos muestran una inestabilidad política notable: nueve presidentes han ocupado el cargo desde 2016.

Los problemas logísticos han dejado huella en este proceso electoral. Las largas filas y la escasez de cédulas en algunas escuelas limeñas han impedido que muchos voten. La oposición ya está exigiendo un recuento total. Por su parte, Fujimori no ha dudado en festejar su avance hacia la última ronda electoral.

Candidato Porcentaje aproximado (70% escrutado) Notas Keiko Fujimori 16,9% Líder actual, cuarta candidatura Roberto Sánchez ~12% (en ascenso) Representante de Juntos por el Perú, izquierda Rafael López Aliaga 12,8% Candidato de extrema derecha Jorge Nieto ~11,8% Centroizquierda

El próximo ganador deberá lidiar con una creciente violencia y una crisis económica latente. Mientras que Fujimori promete una seguridad más estricta, Sánchez pone énfasis en la inclusión social. Aunque el recuento avanza lentamente, ya se vislumbra un enfrentamiento entre Fujimori y Sánchez que promete ser decisivo para el futuro del país.

Para más información sobre el avance de Sánchez, puedes consultar este análisis de BBC Mundo.

Perú se prepara para un balotaje tenso que definirá su rumbo político.