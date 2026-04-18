María Corina Machado recibe la ‘Llave de Oro de Madrid’ y lanza un mensaje de retorno y desafío al chavismo

El Ayuntamiento de Madrid escenificó este viernes un respaldo institucional a María Corina Machado con la entrega de la llave de oro de la ciudad, en un acto cargado de simbolismo político y marcado por ausencias significativas en la bancada municipal de la izquierda.

Visiblemente emocionada, la líder opositora venezolana agradeció el reconocimiento otorgado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y aprovechó su intervención para denunciar la prolongada crisis política en su país. “Han sido 27 años de dictadura”, recordó, al tiempo que expresó su convicción de que el regreso a Venezuela está próximo para culminar el proceso de cambio.

Durante su discurso, Machado se vio obligada a detenerse en varias ocasiones por los aplausos y consignas que llegaban desde el exterior de la Casa de la Villa. Ese ambiente, confesó, le hizo rememorar momentos de presión vividos en su país, cuando comparecía ante instituciones que calificó de subordinadas al poder de Nicolás Maduro, mientras escuchaba el respaldo de ciudadanos en las calles.

La dirigente insistió en que, aunque se han dado pasos decisivos contra el régimen, el objetivo aún no se ha alcanzado plenamente. Subrayó la necesidad de consolidar el respeto a la voluntad popular como eje de la transición.

Por su parte, Almeida justificó la distinción como un gesto de reconocimiento a una figura que, en sus palabras, encarna la lucha de todo un país por recuperar sus libertades. Aseguró que el horizonte de cambio en Venezuela es ya tangible.

El acto reunió a destacadas figuras del ámbito político madrileño, entre ellas antiguos alcaldes como Álvarez del Manzano, Ruiz-Gallardón y Ana Botella, además de la expresidenta regional Esperanza Aguirre y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

El regidor madrileño concluyó destacando el papel de Machado como figura clave para impulsar la reconciliación nacional, un proceso que, a su juicio, pasa por reconstruir la convivencia entre los venezolanos tras años de fractura.