Ayuso eleva a Machado como símbolo de la libertad y proyecta su futuro como presidenta de Venezuela

La Real Casa de Correos fue escenario de un acto con fuerte carga simbólica en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la defensa activa de la libertad frente a las amenazas políticas. Durante la entrega de las máximas distinciones de la Comunidad de Madrid, la dirigente insistió en que la verdad y la democracia exigen compromiso diario, incluso cuando implica costes personales.

El reconocimiento tuvo como protagonistas a la líder opositora venezolana María Corina Machado, distinguida con la Medalla de Oro, y al presidente electo Edmundo González, galardonado con la Medalla Internacional, que fue recogida por su hija Carolina debido a problemas de salud.

Ayuso no escatimó en elogios hacia Machado, a quien situó como una figura clave en el futuro político de Venezuela. Expresó su convicción de que acabará liderando el país y destacó que su figura encarna la voluntad popular expresada en las urnas, en un contexto que calificó de adverso y marcado por irregularidades.

Durante su intervención, la presidenta madrileña subrayó la capacidad de resistencia de la opositora, a la que atribuyó haber mantenido viva la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera de su país. En su opinión, su trayectoria quedará ligada a la lucha por recuperar la democracia y la dignidad nacional.

También tuvo palabras para Edmundo González, cuya victoria electoral —según recordó— fue avalada por numerosas instituciones internacionales. Ambos, afirmó, han representado una alternativa política sólida frente al régimen de Nicolás Maduro, en un proceso que describió como plagado de obstáculos.

Ayuso evocó además los riesgos personales asumidos por Machado tras su victoria, incluyendo su reclusión durante meses y su posterior regreso a la actividad pública en condiciones de amenaza constante. Pese a ello, destacó su determinación para seguir movilizando a la ciudadanía tanto en Caracas como en otras ciudades del mundo.

En clave más amplia, la presidenta defendió el papel de Madrid como punto de encuentro del mundo hispanohablante y lanzó una crítica al avance de corrientes populistas que, a su juicio, debilitan las instituciones y generan incertidumbre.

El acto concluyó con la entrega formal de las medallas, que el Gobierno regional presentó como un gesto de reconocimiento y apoyo a la defensa de los derechos humanos y la legitimidad democrática en Venezuela. En el caso de Machado, se puso en valor su trayectoria en favor de las libertades; en el de González, su elección como presidente en los comicios de julio de 2024, respaldada por distintos organismos nacionales e internacionales.