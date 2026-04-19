Internacional - Más de 2,5 millones de extranjeros piden la nacionalidad española vía \'ley de nietos\' y podrí...

Pedro Sánchez se enfrenta a una ola sin precedentes. La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, ha provocado un incremento notable en las solicitudes de nacionalidad. Hasta el momento, se han aprobado 531.297 solicitudes en las oficinas consulares, con solo 7.032 rechazos. El resto sigue en proceso.

En las últimas 24 a 48 horas, nuevos datos confirman la magnitud del fenómeno. Más de dos millones ya han comenzado los trámites, según ABC. Estas cifras superan las expectativas iniciales. Las peticiones provienen principalmente de Argentina, Cuba, Brasil y México.

La ley fue promulgada en 2022 y amplía la anterior de 2007. Permite que hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas, creencias o orientación sexual puedan optar a la nacionalidad. También incluye a mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Aunque el plazo finaliza en octubre de 2025, los atascos siguen siendo un problema.

Los consulados están desbordados. Con 178 oficinas repartidas por todo el mundo, el Gobierno ha decidido contratar a una empresa tecnológica estadounidense para acelerar el procesamiento de 2,3 millones de casos pendientes. Además, se están reforzando las plantillas en lugares como La Habana, Buenos Aires y México.

Así altera Sánchez el censo electoral

Estos nuevos ciudadanos entrarán en el censo electoral y podrán participar en las elecciones generales. Tienen la libertad de elegir el municipio donde quieren registrarse, aunque no residan allí. Esto puede influir significativamente en la distribución de escaños. En 2023, unos 2,3 millones de votantes ausentes ya ejercieron su derecho al voto.

Impacto notable : Provincias como Jaén o Lugo verán aumentar su número de electores sin vínculos locales.

: Provincias como Jaén o Lugo verán aumentar su número de electores sin vínculos locales. Críticas del PP : Los populares acusan al Gobierno de llevar a cabo un «reemplazo electoral». Isabel Díaz Ayuso ha llegado a hablar de «pucherazo».

: Los populares acusan al Gobierno de llevar a cabo un «reemplazo electoral». ha llegado a hablar de «pucherazo». Datos relevantes: Hasta ahora, se han nacionalizado alrededor de 490.000 personas más y muchas más están en proceso.

Sánchez está impulsando una reparación histórica, mientras que sus opositores consideran que se trata de una maniobra política. Obtener la nacionalidad española no solo concede un pasaporte; también otorga derechos plenos para votar.

¿A quién votan los nacionalizados?

Se observan patrones claros entre los votantes provenientes de Latinoamérica: tienden hacia opciones progresistas. En Argentina suelen apoyar a los peronistas; en Cuba, votan por quienes son afines al régimen; en Brasil se inclinan por los lulistas. Históricamente, los descendientes republicanos han tendido hacia la izquierda.

Ejemplos:

| País | Tendencia probable |

|———-|——————–|

| Argentina| Peronismo/PSOE |

| Cuba | Izquierda |

| México | Morena |

| Brasil | Lula/izquierdas |

No todos comparten las mismas ideas; algunos son conservadores. Sin embargo, la mayoría tiene capacidad para inclinar la balanza electoral. En comparación con 2007, cuando una ley similar sumó unas 500.000 nuevas nacionalidades, ahora el número se ha multiplicado por 4,5.

En cuanto a antecedentes, la ley del año 2007 otorgó la nacionalidad a 503.439 personas; esta nueva legislación está generando cifras mucho mayores. La instrucción del Ministerio de Justicia en 2022 amplió el alcance a emigrantes que abandonaron España antes de la Guerra Civil e incluye también a “falsos exiliados”.

La tramitación avanza rápidamente: hace unos meses se habían aprobado cerca de 240.000 solicitudes y se prevé alcanzar pronto el millón. Las próximas elecciones sentirán este impacto considerablemente y el censo crecerá silenciosamente.

El Gobierno defiende esta medida como un acto justo; mientras tanto, la oposición alerta sobre posibles manipulaciones políticas. La realidad es clara: estos nuevos votos pueden decidir el futuro electoral del país y España está experimentando un cambio significativo en su mapa político.