Brasileños buscan en Paraguay el sueño de la derecha

Brasileños de clase media están dejando atrás el elevado costo de vida y la inseguridad que asolan su país. Para muchos, Paraguay se presenta como un refugio ideal: un gobierno conservador, una economía liberal y un coste de vida más asequible. En 2025, las solicitudes para establecerse allí se dispararon de 28.000 a más de 47.000, con estimaciones que apuntan a alcanzar las 80.000 este año.

Este fenómeno migratorio es fruto del descontento con las políticas progresistas en Brasil. Muchos anhelan el sueño de la derecha: menos impuestos, menor criminalidad y libertad económica. Paraguay, bajo el liderazgo de Santiago Peña, parece ofrecer precisamente eso. El presidente paraguayo fomenta reformas orientadas al mercado que resultan atractivas para los conservadores brasileños insatisfechos con Lula da Silva.

Para entender esta atracción, basta con observar los números. Si contrastamos Brasil y Paraguay en términos de nivel de vida, PIB per cápita y seguridad:

Indicador Brasil Paraguay Notas Salario promedio mensual (USD) 621 598 Datos Focus Market 2025 Costo canasta básica familiar (USD/mes) 391 374 Más bajo en Paraguay, pero consume el 63% del salario en ambos Costo vivienda + servicios + transporte (USD/mes) ~900 874 Paraguay resulta más económico PIB per cápita PPP (2024, intl $) ~18.000 (est.) 18.524 Paraguay está adelante Tasa homicidios (2023, por 100.000 hab.) 19 7 Paraguay supera a Brasil IDH (2023) 0.786 0.756 Brasil tiene ligera ventaja, pero mayor desigualdad (24.4% vs 20.8%)

Estos datos son reveladores sobre el éxodo actual. En Brasil, la carga que representa la canasta básica consume el 63% del salario medio mensual. En Paraguay, una comida rápida para cuatro personas cuesta alrededor de 22 USD, frente a los 27 USD que hay que pagar en Brasil. Además, los precios de alquileres y propiedades también son inferiores: las casas en zonas céntricas de Paraguay oscilan entre los 208.000 y los 303.000 USD, mientras que en Brasil alcanzan los 306.000 USD.

La cuestión de la seguridad es otro factor determinante. Un ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, André Mendonça, lo dejó claro en 2025: “Paraguay, Argentina y Chile están por delante de nosotros en seguridad pública”. Esta afirmación se respalda con datos del Banco Mundial; mientras Brasil lidia con organizaciones criminales como Comando Vermelho y PCC, Paraguay ha reforzado sus fronteras con Brasil y Argentina, declarando tales grupos como terroristas y estableciendo comandos conjuntos para combatir el crimen.

Puedes leer el reportaje de la BBC sobre esta migración ideológica, donde se relatan historias de brasileños que han decidido instalarse en Asunción movidos por valores compartidos.

El contexto histórico nos ayuda a comprender este fenómeno actual. La figura de Jair Bolsonaro fue clave para inspirar este sueño conservador; tras su derrota electoral, muchos miran hacia el país vecino buscando nuevas oportunidades. Mientras tanto, Paraguay sigue creciendo: se han establecido colaboraciones militares con Brasil (incluyendo helicópteros donados y entrenamientos), así como operativos antinarcóticos junto a Argentina y Brasil. Todo ello contribuye a forjar una imagen de estabilidad.

¿Y cómo será el futuro? Las proyecciones indican que las llegadas seguirán aumentando. Si Brasil entra en campaña electoral para el año 2026 centrando su discurso en temas de seguridad, es probable que el flujo migratorio crezca aún más. Aunque esto podría llevar a una saturación de servicios en Paraguay, también está generando un auge inmobiliario y demanda por mano de obra calificada. Sin embargo, las tensiones fronterizas derivadas del crimen organizado continúan existiendo, aunque los comandos tripartitos están trabajando para mitigarlas.

Los gobiernos están coordinando esfuerzos; Peña y Lula mantienen diálogos abiertos, pero al final del día, es la gente quien vota con sus decisiones diarias. Este «sueño de la derecha» no solo redefine la frontera entre ambos países; también trae consigo nuevas oportunidades para algunos mientras plantea desafíos para otros.