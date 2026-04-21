Corina Machado relaciona las declaraciones de Albares con su negativa a encontrarse con Sánchez

María Corina Machado aterriza en Madrid y el ambiente se calienta. La activista venezolana, galardonada con el Nobel de la Paz, ha afirmado en una entrevista con la emisora COPE que “no está previsto” un encuentro ni con Pedro Sánchez ni con José Manuel Albares. Al ser preguntada sobre las razones de su decisión, responde de forma clara: prioriza la libertad de Venezuela y busca acelerar la transición. “En ciertos momentos algunas reuniones son convenientes y en otros no”, añade.

A su juicio, los comentarios de Albares lo explican todo. El ministro de Exteriores ha calificado a Machado de “líder ideológica” que solo se reúne con “la extrema derecha” española. En una intervención en RNE, señala que ella prefiere encontrarse con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, ignorando al Gobierno que le ofreció refugio en la embajada de Caracas. Enlace a la declaración completa de Machado en El Debate.

Antecedentes del conflicto

La llegada de Machado a España se produce tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Miles de seguidores la recibieron en Puerta del Sol, donde Carlos Baute lanzó un grito: “¡Fuera la mona!” dirigido a Delcy Rodríguez, vicepresidenta chavista. La respuesta de Albares no se hizo esperar: “Eso no tiene cabida en España”. Recordó que España ha brindado ayuda a 250.000 venezolanos y a opositores como Leopoldo López.

El Gobierno socialista denuncia hipocresía. Según Albares, “no se puede solicitar ayuda y luego desmerecer las instituciones”. Aunque Machado solicitó asilo en la embajada, no lo utilizó. Ahora critica la cumbre progresista celebrada en Barcelona junto a Lula da Silva y Gustavo Petro, lo que para ella demuestra que no es conveniente reunirse con Sánchez.

Reuniones programadas por Machado en Madrid: Con Feijóo (PP): Apoyo explícito. Con Ayuso (PP): Entrega de Medalla de Oro. Con Abascal (Vox): En su fundación Disenso. Llave de Oro del Ayuntamiento.

en Madrid:

El presidente español extendió una invitación, pero ella decidió rechazarla. Mientras el PP y Vox le ofrecen su apoyo, PSOE y Más Madrid califican su recibimiento como una “fiesta privada”.

¿Qué ha llevado a esta situación?

La situación en Venezuela es tensa. Machado encabeza la oposición tras ganar las primarias, mientras que Nicolás Maduro enfrenta problemas legales apoyados por ella. En España, el Gobierno acusa a la derecha de aliarse con ella para lanzar ataques políticos. Por su parte, Machado exige “elecciones impecables” en el país, lo cual solo complica más las cosas.

Desde el Gobierno, Albares repite que España es quien más hace por Venezuela. Critica que Machado llegue como “líder de facción” para eclipsar a una diáspora venezolana más integrada.

¿Cuál es el futuro inmediato?

La visita de Machado llega a su fin rápidamente. Sin un encuentro con Sánchez, la distancia entre ambos crece. El Gobierno podría adoptar una postura más firme respecto a Venezuela. La oposición española parece ganar terreno entre los venezolanos expatriados. Mientras tanto, Machado sigue adelante: prioriza transiciones rápidas. Si Maduro cae, España tendrá mucho que reflexionar sobre sus decisiones pasadas. En este contexto, Madrid resuena con su mensaje: “Los pueblos decididos a ser libres son indetenibles”.