Por qué Perú aún no ha definido la segunda vuelta una semana después de las elecciones

Ya han transcurrido más de siete días desde las elecciones presidenciales en Perú, y el país todavía no tiene claro quién será el candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta programada para el 7 de junio. Con el 93,3% de las actas procesadas por la ONPE, Fujimori se asegura el primer puesto con un 17% de los votos. Sin embargo, la verdadera batalla se libra por el segundo lugar: Roberto Sánchez, con un 12%, y Rafael López Aliaga, quien cuenta con un 11,9%, compiten codo a codo por unos pocos miles de sufragios.

La diferencia entre ellos es volátil. El jueves, Sánchez lideraba con una ventaja de 7.000 votos, pero el viernes esa cifra creció a más de 13.000. Aún falta por contar el 6% de las actas, que están bajo revisión debido a irregularidades. Este proceso pasará por dos instancias judiciales y podría extenderse hasta diez días más.

El recuento ajustado y las impugnaciones

López Aliaga, representante de Renovación Popular, ha presentado alrededor de un centenar de solicitudes para anular actas en 98 mesas de Cajamarca, donde Sánchez obtuvo 4.116 votos. Acusa irregularidades sin presentar pruebas contundentes. La misión de observación de la Unión Europea no encontró indicios de fraude.

Sánchez está ganando apoyo entre los votantes rurales, cuyos votos suelen llegar tarde al conteo debido a problemas logísticos.

está ganando apoyo entre los votantes rurales, cuyos votos suelen llegar tarde al conteo debido a problemas logísticos. Por su parte, López Aliaga había comenzado fuerte en Lima , pero está perdiendo terreno fuera de la capital.

había comenzado fuerte en , pero está perdiendo terreno fuera de la capital. Encuestadoras como Ipsos colocaban a Sánchez en segundo lugar; mientras que para Datum, era López Aliaga quien ocupaba esa posición.

Para seguir cada detalle del escrutinio, puedes consultar este análisis de la BBC sobre la competencia entre candidatos.

En cuanto a Fujimori, ella se encuentra ante su cuarta segunda vuelta consecutiva. En las elecciones de 2021, solicitó anular 200.000 votos contra Pedro Castillo, quien es ahora padre político de Sánchez, actualmente encarcelado tras un intento fallido de autogolpe.

Antecedentes de contiendas reñidas

El clima electoral en Perú ha estado marcado por escrutinios tensos durante años. En 2021, fue el voto rural lo que catapultó a Castillo sobre Fujimori. Este año parece repetirse la historia: ahora es Sánchez, exministro del líder preso, quien utiliza un sombrero que le regaló Castillo en prisión y gana terreno en diversas regiones.

López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, ha amenazado con anular todas las actas si resulta derrotado. Aseguró: «las actas no mienten», aunque pide nulidades. En respuesta, Sánchez mantiene la calma: «Vamos con tranquilidad, confiados en el pueblo».

Candidato Porcentaje (93% escrutado) Votos aproximados Fortaleza clave Keiko Fujimori 17% 2,68 millones Nacional, estable Roberto Sánchez 12% 1,89 millones Rural, interior Rafael López Aliaga 11,9% 1,88 millones Lima, urbano

¿Cómo evolucionará?

Pronto tomará una decisión el Jurado Nacional de Elecciones. Si resulta ganador Sánchez, la segunda vuelta podría polarizarse entre izquierda y derecha como ocurrió en 2021. Para Fujimori, esto sería preferible: considera que sería más fácil vencerlo que a López Aliaga, lo cual daría lugar a un duelo entre derechas marcado por el antifujimorismo.

Si pasa al balotaje López Aliaga, competiría dentro del espectro conservador. Él podría aprovechar el rechazo hacia Fujimori, aunque carecería del respaldo del voto rural. Analistas advierten sobre riesgos evidentes de polarización sin importar quién resulte vencedor.

La ONPE continúa procesando las actas del extranjero, lo cual podría añadir entre 30.000 y 50.000 votos al total final. La incertidumbre persiste en este escenario electoral; sin embargo, los observadores internacionales han validado la transparencia del proceso. El país aguarda una resolución que evite fracturas significativas y sea clave para su estabilidad.

El balotaje del próximo 7 de junio será determinante para definir el futuro político del país, con una preparada Fujimori lista para enfrentar a cualquier rival.