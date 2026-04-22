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Entrevista exclusiva con el expresidente de Honduras

De estar condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico a la libertad: el renacer de Juan Orlando Hernández

La justicia de Estados Unidos anula su condena tras un indulto de Donald Trump y el expresidente hondureño rompe el silencio con un mensaje que sacude el escenario político

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Nuestro invitado de esta semana es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien pasó de enfrentar la pesadilla de estar condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico… a vivir un giro que lo cambió todo.

Durante meses, su nombre estuvo ligado a uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra el narcotráfico en la región. Su caída parecía definitiva. Su destino, sellado. Sin embargo, el tablero cambió de forma abrupta.

Hoy, Hernández rompe el silencio tras el indulto otorgado en diciembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una decisión que no solo sorprendió al ámbito político, sino que también generó fuertes reacciones en la opinión pública. Su mensaje fue directo, sin matices: “Usted cambió mi vida”.

En una entrevista exclusiva con Periodista Digital, asegura haber sido víctima de un complot político impulsado por sectores de la izquierda radical hondureña, con el objetivo —según sostiene— de desmantelar las herramientas de lucha contra el narcotráfico.

Hernández relata su paso por prisión y expone lo que considera pruebas de una persecución con motivaciones políticas. Apunta directamente a testigos clave: narcotraficantes confesos cuyos imperios, afirma, fueron destruidos durante su gobierno y que habrían buscado venganza.

Recientemente, la Justicia estadounidense ordenó anular la condena y sentencia por narcotráfico en su contra. La Corte de Apelaciones fue más allá: instruyó al juez Kevin Castel eliminar la acusación, borrando así el peso judicial que recaía sobre el exmandatario.

Quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022 vuelve ahora al centro del debate, envuelto en una narrativa que mezcla poder, caída y resurgimiento. Una historia que, hasta hace poco, parecía definitivamente escrita… y que hoy ha sido reabierta por completo.

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