Cuestionamientos sobre el papel de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico en México tras la muerte de dos agentes de la CIA

Claudia Sheinbaum ha ordenado una investigación para determinar si la operación antidrogas llevada a cabo en Chihuahua infringió las leyes del país. El trágico suceso del 19 de abril resultó en la muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios locales, quienes regresaban tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas ubicado en una zona montañosa.

Según el embajador Ronald Johnson, los agentes estaban brindando apoyo a las autoridades de Chihuahua. En un primer momento, fueron presentados como personal diplomático. Sin embargo, fuentes anónimas confirmaron más tarde que pertenecían a la CIA. El fiscal César Jáuregui Moreno desmintió que tuvieran participación directa en la redada, aclarando que se encontraban entrenando a unas ocho horas del lugar y se reunieron posteriormente con la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Antecedentes de la cooperación

Estados Unidos ha intensificado sus operaciones antinarcóticos en México y América Latina, impulsadas por las exigencias de Donald Trump para actuar con mayor contundencia contra los cárteles. La CIA ha incrementado su colaboración con México en un esfuerzo por frenar el tráfico de drogas, lo que ha llevado a expertos a señalar un incremento en las misiones encubiertas.

David Saucedo , analista en seguridad, comenta: “Se observa un aumento en las operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos en México bajo el mandato de Trump”.

, analista en seguridad, comenta: “Se observa un aumento en las operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos en México bajo el mandato de Trump”. Por otro lado, México tiende a ocultar esta asistencia para no tener que admitir la presencia de agentes armados extranjeros, lo cual podría ser interpretado como una violación a su soberanía, según el discurso oficial.

La influencia de la DEA se extiende hasta EE.UU., donde el agente Matthew Allen alertó en el Senado sobre el peligro que representan el Cártel de Sinaloa y el CJNG, describiéndolos como “imperios criminales extranjeros con tácticas paramilitares”.

Durante el juicio contra El Menchito, hijo del líder del CJNG, se observó vigilancia hacia los agentes de la DEA en Washington. Además, se descubrió un mural del cabecilla del CJNG cerca de oficinas de dicha agencia en Los Ángeles.

Tensiones actuales y evolución

La investigación sobre el accidente sigue adelante bajo la supervisión de Sheinbaum, quien espera arrojar luz sobre el papel desempeñado por la CIA. Las autoridades mexicanas han cambiado su versión inicial: al principio afirmaron que los agentes estaban involucrados, pero luego rectificaron esa información.

Trump ha amenazado con tomar medidas unilaterales contra los cárteles. Aun así, agencias como la CIA y la DEA prefieren mantener una relación colaborativa. Esto ha generado tensiones, ya que México se opone a cualquier tipo de intervención directa.

La presencia de cárteles también se siente dentro del territorio estadounidense. Estos grupos han desarrollado una logística global y estrategias combativas muy sofisticadas. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando a 64 narco-influencers asociados al Cártel de Sinaloa, sospechando que están utilizando bots y pagos desde plataformas digitales para lavar dinero.

Inflan sus seguidores mediante granjas de clics.

Logran construir una fama artificial.

Retornan dinero limpio al cártel para financiar armas y corrupción.

Consulta el reportaje completo de la BBC sobre las muertes y las investigaciones.

¿Qué sigue?

Si se encuentran irregularidades, México podría restringir aún más la presencia de agentes de la CIA y la DEA, mientras Trump continúa presionando desde Washington. Por su parte, los cárteles reaccionan con violencia cruzando fronteras. La influencia persistente de la DEA es evidente, pero este accidente pone al descubierto los peligros inherentes.

El dilema entre mantener la soberanía mexicana y combatir el narcotráfico plantea interrogantes cruciales que definirán el futuro del trabajo conjunto entre ambos países.