En la oscura madrugada del 7 de diciembre de 2024, Puerto Príncipe se convirtió en un escenario dantesco. Micanor Altes, autodenominado «rey» del barrio Wharf Jérémie y líder de la confederación Viv Ansanm, sufrió la pérdida de su hijo Benson, quien apenas contaba con seis años. Convencido de que unos hombres lobo —ancianos hechiceros capaces de transformarse en bestias para atacar a los niños— eran responsables de la enfermedad que aquejaba al pequeño, desató una venganza implacable. Durante seis días, sus hombres segaron la vida de 207 personas, mayoritariamente ancianos, utilizando machetes, fuego o arrojándolos al mar. Un informe de las Naciones Unidas ha calificado este episodio como la mayor masacre perpetrada por bandas en América en lo que va del siglo.

Haití se encuentra bajo el dominio absoluto de las mafias y pandillas. Desde febrero de 2024, Viv Ansanm controla el 90% de la capital. Estas organizaciones han incendiado estaciones policiales, escuelas y edificios gubernamentales. Solo un 10% resiste, apoyados por policías kenianos y civiles armados como Samuel Joasil, un expolicía local. Especialistas como Rosie Auguste consideran a estas bandas como terroristas. Aseguran que figuras como Micanor son quienes planean las atrocidades, pero son adolescentes embriagados por el poder quienes llevan a cabo el horror. La violencia está moldeando a una juventud atrapada en un ciclo interminable.

Perfil de Micanor Altes, el «rey» pandillero

Micanor Altes se ha proclamado último monarca del Caribe. Controla puertos estratégicos en Puerto Príncipe, además de dedicarse al tráfico de armas y drogas. Su barrio, Wharf Jérémie, es un bastión inexpugnable. Se siente invulnerable al mezclar su poder criminal con supersticiones vodú. Tras la muerte de Benson, actuó rápidamente: identificó a ancianos como los culpables y ordenó una purga. Los sobrevivientes narran noches llenas de gritos y cuerpos desmembrados. Testimonios locales junto con informes de la ONU reconstruyen el terror vivido.

Orígenes : Líder indiscutible de Viv Ansanm , una alianza criminal que ha paralizado a Haití.

: Líder indiscutible de , una alianza criminal que ha paralizado a Haití. Poder : Control total sobre los puertos; corta suministros vitales a la ciudad.

: Control total sobre los puertos; corta suministros vitales a la ciudad. Creencias : Atribuye enfermedades infantiles a brujería; culpa a los loups-garous (hombres lobo).

: Atribuye enfermedades infantiles a brujería; culpa a los loups-garous (hombres lobo). Impacto: Su masacre aceleró el colapso de barrios que aún resistían.

Anécdotas y curiosidades sobre Micanor y las pandillas

La historia que rodea a Micanor entrelaza mito y crimen. A continuación, algunos detalles que iluminan su oscuro mundo:

El príncipe enfermo: Benson falleció el 7 de diciembre. En su funeral, Micanor juró vengarse contra los hechiceros ancianos.

falleció el 7 de diciembre. En su funeral, juró vengarse contra los hechiceros ancianos. Superstición letal : En Haití, el vodú considera reales a los hombres lobo; los pandilleros recurren a esta creencia para justificar sus masacres.

: En Haití, el vodú considera reales a los hombres lobo; los pandilleros recurren a esta creencia para justificar sus masacres. Confederación imparable : Tanto Viv Ansanm como Gran Grif han sido catalogados como terroristas por EE.UU., lo que representa un «gran paso», según el Consejo Presidencial haitiano.

: Tanto como han sido catalogados como terroristas por EE.UU., lo que representa un «gran paso», según el Consejo Presidencial haitiano. Adolescentes salvajes: Jóvenes reclutas actúan sin control; queman cuerpos y cometen violaciones sin ningún tipo de freno, afirman los expertos.

Resistencia heroica: Samuel Joasil defiende lo que queda del 10% restante con civiles armados; muchos lo ven como el último bastión frente al terror.

Para obtener más información sobre esta masacre, consulta el detallado informe de la BBC sobre el caos en Haití.

Contexto de mafia y pandillas en Haití

Haití, considerado el país más empobrecido del continente americano, es descrito por algunos expertos como un infierno en la tierra. Pandillas como Viv Ansanm trafican armas desde República Dominicana, mientras roban, violan y asesinan sin piedad. Más de 1,3 millones han sido desplazados; muchos sufren hambre crónica. Grupos autodefensivos están convirtiéndose en asesinos; eliminan sin miramientos e incineran cuerpos. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 abrió las puertas al caos total. Con un gobierno debilitado, las bandas han tomado el control absoluto. Aunque EE.UU. las califica como terroristas, el Consejo haitiano exige más acción: guerra total contra la mafia internacional.

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La ONU ha advertido que la policía utiliza drones debido al desespero; no obstante, los líderes permanecen ocultos. Los sobrevivientes quedan atrapados en pesadillas interminables. Mientras tanto, Micanor sigue libre y su reino del terror permanece intacto.

Este horror pone sobre la mesa una cruda realidad: en Haití, una simple enfermedad infantil puede desatar un verdadero apocalipsis.