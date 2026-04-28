Quién es ‘Marlon’, el narcoguerrillero que montó el ataque que dejó 20 muertos en Colombia

Un cilindro explosivo lanzado desde una altura considerable impactó un autobús interurbano en Cajibío, Cauca, este sábado.

Veinte muertos: quince mujeres y cinco hombres, todos adultos, familias y trabajadores que viajaban por la Vía Panamericana. Decenas de heridos, algunos menores entre ellos.

Un cráter en la carretera. Vehículos destruidos. Y los cuerpos esparcidos entre escombros mientras las familias lloraban en la cuneta.

El Ejército colombiano ha identificado al autor intelectual: Marlon, nombre en clave de Marlon David González Parra, líder de la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. El Gobierno ofrece 800.000 dólares por información que conduzca a su captura, parte de una recompensa total de 1,4 millones que incluye a otros líderes del grupo.

El mismo fin de semana, dos atentados con cilindros bomba similares golpearon batallones militares en Cali y Palmira sin víctimas. Y un ataque al radar de Santana, en El Tambo, Cauca, afectó los controles aéreos de la región. Todo en 48 horas.

Quién es Marlon y qué controla

Marlon David González Parra lleva años operando en el Cauca y el Valle del Cauca con una impunidad que los sucesivos gobiernos colombianos no han conseguido quebrar. Su columna controla rutas cruciales para el tráfico de cocaína hacia el Pacífico, el corredor más rentable del narcotráfico colombiano hacia los mercados de EE.UU. y Europa.

En 2023, su columna fue responsable de la muerte de policías y civiles en varios incidentes documentados. Opera con reclutas locales y laboratorios para procesar coca en territorios donde el estado colombiano tiene una presencia mínima o inexistente. El cilindro bomba es su firma: un arma improvisada pero devastadora que las disidencias perfeccionaron durante décadas de guerra y que causa destrucción masiva sobre objetivos no militares con una facilidad aterradora.

Las FARC, el EMC y la historia que Petro prefiere no contar

Para entender lo que ocurre en el Cauca hay que entender qué son las disidencias y de dónde vienen. Y para entender eso hay que entender quién es el presidente que prometió acabar con ellas a través del diálogo.

Las FARC nacieron en 1964 como guerrilla marxista-leninista con base campesina en las zonas más pobres y olvidadas de Colombia. Durante décadas combinaron la ideología revolucionaria con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el reclutamiento forzado, incluyendo de menores. En su momento de mayor poder llegaron a tener más de 20.000 combatientes y a controlar territorios enteros del país.

El acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos fue presentado como el final de esa guerra. Pero una parte significativa de las FARC nunca lo aceptó. El EMC que lidera Iván Mordisco rechazó la desmovilización y continuó en armas, absorbiendo a combatientes que preferían el negocio del narcotráfico al incierto proceso de reintegración. Hoy el EMC tiene miles de combatientes activos, controla el 70% de la producción de coca colombiana y opera en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y otras regiones con una capacidad de fuego que supera a muchos ejércitos regulares de la región.

El presidente que fue guerrillero del M-19

Y aquí está la contradicción fundamental que ningún análisis honesto de la situación colombiana puede ignorar.

Gustavo Petro, el presidente que aboga por el diálogo con las disidencias, fue miembro activo del M-19, el grupo guerrillero que en 1985 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá en una operación que terminó con más de cien muertos, incluyendo a once magistrados de la Corte Suprema. El M-19 tuvo vínculos documentados con el cartel de Medellín de Pablo Escobar, que financió varias de sus operaciones. Petro estuvo en la cárcel por tenencia de armas vinculadas al grupo y fue amnistiado.

Llegó a la presidencia en 2022 prometiendo la «paz total»: negociaciones simultáneas con todos los grupos armados, reducción de la presión militar y búsqueda de acuerdos políticos. La premisa era que alguien con su pasado podía hablar de igual a igual con las organizaciones criminales y convencerlas de abandonar las armas.

El resultado está en la Vía Panamericana de Cajibío: veinte muertos en un autobús de pasajeros.

Por qué falló la «paz total»

Petro inició negociaciones con el EMC y con Iván Mordisco. Las treguas se firmaron y se rompieron repetidamente. La lógica que los analistas señalaron desde el principio se demostró correcta: las organizaciones que tienen el narcotráfico como fuente de ingresos no tienen incentivos reales para la paz porque la paz implica perder ese negocio.

Las treguas, como en el caso iraní que se analiza en otros frentes geopolíticos, funcionaron como períodos de recarga para los grupos armados, no como pasos hacia la desmovilización. Durante los ceses al fuego el EMC reorganizó sus estructuras, fortaleció sus rutas y reclutó más combatientes. Cuando las negociaciones se rompieron en 2025 tras varios enfrentamientos con el Ejército, el grupo estaba en mejor condición que cuando empezaron.

La ausencia de Petro en redes sociales durante 60 horas en el pico de la crisis de violencia generó críticas devastadoras. Senadores de la oposición lo llamaron «incompetente e incapaz». Y su estrategia de crear equipos paralelos de seguridad al margen de las instituciones oficiales, por desconfianza hacia el aparato del estado que heredó, ha debilitado la coordinación exactamente cuando más se necesita.

Lo que sigue

El Ejército ha intensificado las patrullas en la Panamericana. Aerocivil trabaja para reparar el radar dañado en El Tambo. La Gobernación del Cauca ha decretado tres días de duelo.

La recompensa de 800.000 dólares por Marlon genera rumores en una región donde ese dinero equivale a varias vidas de trabajo. Pero la red del comandante es extensa y los delatores en territorios controlados por el EMC tienen una esperanza de vida muy corta.

Iván Mordisco sigue libre con una recompensa millonaria sin cobrar. Marlon sigue operando. Y el Cauca llora a sus veinte muertos mientras el presidente que fue guerrillero del M-19 busca una respuesta que reconcilie su pasado con la realidad que sus propias políticas han contribuido a crear.

La Vía Panamericana tiene un cráter. Las familias tienen veinte muertos. Y la «paz total» tiene cada vez más difícil justificar su nombre.