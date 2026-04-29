Ecuador construirá megacárceles inexpugnables para encerrar a los narcoterroristas

El ministro de Interior, John Reimberg, lanzó un ultimátum desde el corazón del caos en el puerto de Guayaquil: Ecuador construirá «todas las megacárceles necesarias» para doblegar al narcotráfico y las bandas que han convertido al país en un campo de batalla sangriento. El funcionario detalló que la segunda fortaleza penitenciaria, con capacidad para 15.000 reclusos de élite criminal, iniciará su construcción en mayo y estará operativa en apenas 18 meses.

Inspiradas en el implacable Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, estas prisiones aislarán a líderes mafiosos, políticos corruptos y pandilleros con cabezas rapadas, uniformes naranja y cero privilegios. La pionera, El Encuentro, ya opera en Santa Elena con 600 internos de máxima peligrosidad, y su ubicación secreta garantiza que nadie escape al control estatal.

Ecuador arde en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes –una de las tasas más letales de América Latina–, impulsada por carteles internacionales que inundan las calles de violencia. «Probablemente una tercera cárcel, y cuantas más se requieran para estos delincuentes», sentenció Reimberg, defendiendo el plan del presidente Daniel Noboa ante las críticas de grupos de derechos humanos que lo tildan de autoritario.

«¿Autoritarismo? Yo respondo al pueblo con seguridad», replicó el ministro. La nueva megaestructura recibirá a «delincuentes de alta peligrosidad» en un aislamiento total, mientras las autoridades guardan en secreto su emplazamiento para blindarla contra cualquier amenaza.