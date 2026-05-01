Díaz Ayuso inicia viaje institucional a México para fortalecer vínculos económicos y culturales

Isabel Díaz Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, desembarca este domingo en México para tejer lazos más fuertes en los ámbitos económico y cultural, en una gira que promete elevar las relaciones entre ambas regiones.

El gobierno regional destaca que México, solo superado por EE.UU., lidera las inversiones latinoamericanas en Madrid: acapara el 98% del flujo hacia España y superó los 1.000 millones de euros solo en 2025. Esta visita, que se extiende hasta el 12 de mayo, la lleva por Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

En el frente de negocios, protagonizará cuatro cumbres con magnates, entidades económicas e inversores locales, además de diálogos con gigantes como CEMEX y Alsea. Institucionalmente, brillará en Aguascalientes con la Medalla de la Libertad del Congreso local en ceremonia oficial, las Llaves de la Ciudad del Cabildo y un galardón por su apuesta por la Hispanidad. Compartirá mesa con gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, y se reunirá con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

No faltan toques académicos: encuentros con alumnos y profesores de la Universidad de la Libertad y el Tec de Monterrey. En la Feria Nacional de San Marcos, Madrid será huésped estelar en el Día de la Comunidad, con Ayuso al frente. La ruta incluye un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana, la Gala de los Premios Platino en Riviera Maya, una pasada por la Basílica de Guadalupe y diálogos con las 14 casas regionales españolas en suelo mexicano.

Es su segunda incursión oficial en el país tras la de abril de 2024, y el tercer periplo global en 2026, luego de Nueva York y Bruselas.