Ayuso cancela su agenda en México tras presiones del Gobierno de Sheinbaum

El viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México ha quedado abruptamente recortado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido cancelar los actos finales de su agenda tras lo que su Gobierno describe como un intento de veto impulsado desde el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

Según fuentes oficiales madrileñas, la tensión se desató a raíz de la participación de Ayuso en los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Desde Sol aseguran que las autoridades mexicanas trasladaron a los organizadores del evento la advertencia de cerrar el recinto si la dirigente autonómica acudía, una situación que califican como inédita.

El comunicado difundido por la Comunidad de Madrid eleva el tono y denuncia un clima de presión política. “Nunca antes se había producido una injerencia de este tipo en un evento cultural internacional”, sostienen, al tiempo que vinculan lo ocurrido con una “deriva preocupante” en el país latinoamericano.

Además, el Ejecutivo madrileño afirma que desde México se solicitó información detallada sobre todas las personas que tenían previsto reunirse con Ayuso durante su estancia, un extremo que consideran impropio de relaciones institucionales normales.

El conflicto también ha estado marcado por el cruce de declaraciones públicas. Desde Madrid señalan que Sheinbaum ha lanzado críticas reiteradas contra la presidenta regional en sus intervenciones televisivas, llegando incluso a alentar el boicot a algunos de sus actos.

La cancelación del tramo final del viaje —cuyo regreso estaba previsto inicialmente para el día 12— deja en suspenso una visita que, según el Gobierno autonómico, seguía la línea habitual de cooperación internacional mantenida por otras comunidades autónomas españolas.

Comunicado de la Comunidad de Madrid

En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento.

La gala, copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se celebra un año en Cancún y otro, en la capital de España.

En su programa diario de televisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles.

Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud.

Es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje.

Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid.

El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña.

Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy.

En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión.