Lula y Trump sellan una tregua incómoda en Washington sin ceder en sus diferencias

En medio de un clima político cargado y con elecciones en el horizonte, Luiz Inácio Lula da Silva aterrizó en Washington con un objetivo claro: recomponer la relación con Estados Unidos sin sacrificar su discurso interno. La reunión con Donald Trump, lejos de la confrontación esperada, dejó a ambos mandatarios con un tono sorprendentemente conciliador.

El encuentro, que se prolongó por más de dos horas e incluyó un almuerzo en la Casa Blanca, fue descrito por Lula como “productivo” y beneficioso para ambos países. Con su estilo directo, el presidente brasileño incluso bromeó sobre la actitud de su homólogo estadounidense, sugiriendo que una sonrisa política puede ser tan poderosa como cualquier acuerdo.

Desde su plataforma digital, Trump también optó por resaltar los puntos en común, centrando la conversación en temas comerciales y en la discusión sobre aranceles, uno de los focos históricos de fricción entre ambos gobiernos.

Detrás de la cordialidad, sin embargo, persisten intereses estratégicos. Brasil busca mantener abierto el mercado estadounidense para sectores clave como la industria aeronáutica y los productos agrícolas, mientras Washington observa con interés los recursos minerales brasileños, especialmente las tierras raras.

La relación bilateral ha atravesado momentos de tensión en los últimos años, marcados por disputas comerciales y diferencias ideológicas. Aun así, el pragmatismo se impone cuando están en juego miles de millones en intercambios económicos.

El contexto internacional tampoco ha facilitado el acercamiento. Episodios recientes como la crisis en Venezuela y los conflictos en Medio Oriente han añadido presión a una agenda ya compleja, obligando a ambos líderes a medir cuidadosamente sus declaraciones.

En clave interna, Lula enfrenta una campaña reñida, con un escenario político polarizado y una oposición fortalecida. En ese marco, el mandatario fue enfático al descartar cualquier intento de influencia externa en los comicios brasileños, pese a la cercanía de Trump con el entorno del bolsonarismo.

“El destino de Brasil lo decide su gente”, dejó claro, marcando distancia de cualquier sospecha de intervención.

Más allá de la política, ambos gobiernos coincidieron en reforzar la cooperación en seguridad. El combate al narcotráfico y al tráfico de armas figura entre las prioridades compartidas, con acuerdos recientes que incluyen intercambio de inteligencia y control de mercancías.

Así, entre gestos diplomáticos, intereses cruzados y cálculos electorales, Lula y Trump construyen una relación que, aunque lejos de la afinidad ideológica, se sostiene sobre la necesidad mutua.