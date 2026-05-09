La presidenta de la Cámara de Diputados de México se disculpa con Ayuso

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México ha terminado envuelta en una tormenta política que no deja de crecer. La presidenta de la Comunidad de Madrid decidió interrumpir su agenda cuatro días antes de lo previsto tras denunciar un supuesto boicot vinculado a su presencia en los Premios Platino, una acusación que fue rechazada tanto por los organizadores del evento como por las autoridades mexicanas.

El abrupto desenlace del viaje ha provocado una cascada de reacciones a ambos lados del Atlántico. Una de las voces más destacadas en respaldar a Ayuso ha sido la diputada mexicana Kenia López Rabadán, quien expresó públicamente su rechazo al trato recibido por la dirigente madrileña y criticó a quienes, según ella, fomentan la confrontación.

A través de sus redes sociales, López Rabadán lamentó el clima generado durante la visita y subrayó que México no necesita más divisiones en un contexto marcado por la inseguridad. También reivindicó los lazos históricos entre ambos países y aseguró que la sociedad mexicana es “más generosa y amable” que las voces que, a su juicio, han protagonizado la polémica.

Desde el entorno de Ayuso, se había denunciado previamente una situación “sin precedentes”, al señalar presuntas presiones del Gobierno mexicano sobre los organizadores de los Premios Platino. Según esa versión, se habría advertido incluso con el cierre del recinto si la presidenta acudía al evento, un extremo que no ha sido corroborado por las partes implicadas.

En este escenario de versiones enfrentadas, la Comunidad de Madrid justificó la suspensión de parte del viaje —incluida una parada en Monterrey— por un clima que calificó de hostil y creciente, elevando así la tensión política en un episodio que ha trascendido lo institucional para convertirse en un nuevo foco de fricción internacional.