  • ESP
    España América
PD América

Justicia electoral en la mira

Fiscalía pide cárcel para candidato presidencial peruano por presunto desvío de fondos

Roberto Sánchez, aliado de Pedro Castillo, habría ocultado más de 200.000 soles en aportes mientras declaraba ingresos “cero” ante el organismo electoral

Fiscalía pide cárcel para candidato presidencial peruano por presunto desvío de fondos
Roberto Sánchez PD.
Archivado en: PD América

Más información

Perú al borde del colapso electoral: una batalla voto a voto desata el caos político

Perú al borde del colapso electoral: una batalla voto a voto desata el caos político

Madrid se rinde al pisco peruano en una velada de lujo y tradición

Madrid se rinde al pisco peruano en una velada de lujo y tradición

La carrera hacia la presidencia de Perú se ve sacudida por un nuevo escándalo judicial. El Ministerio Público ha solicitado una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Roberto Sánchez, aspirante presidencial por la izquierda y cercano al exmandatario Pedro Castillo, actualmente en prisión.

La acusación gira en torno a presuntas irregularidades en la información financiera de su partido, Juntos por el Perú. Según la Fiscalía, Sánchez habría consignado datos falsos ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios de 2018, declarando ingresos inexistentes pese a que, de acuerdo con la investigación, la agrupación recibió más de 200.000 soles en aportes.

Estos fondos, sostiene la acusación, habrían sido canalizados a una cuenta bancaria vinculada a William Sánchez Palomino, hermano del candidato y exresponsable electoral del partido, lo que ha levantado sospechas sobre un posible desvío de recursos.

Desde la defensa, el abogado Carlos García Asenjo rechaza las imputaciones y cuestiona la falta de precisión de la Fiscalía sobre el supuesto uso indebido del dinero. Además, insiste en que la responsabilidad de reportar las finanzas partidarias recae en el tesorero, no en su cliente.

El caso estalla en plena recta final electoral. Sánchez logró avanzar a la segunda vuelta tras imponerse por un estrecho margen a Rafael López Aliaga, en un proceso marcado por denuncias de irregularidades.

El próximo 7 de junio se enfrentará en las urnas a Keiko Fujimori, en una contienda que ahora queda bajo la sombra de la polémica judicial.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]